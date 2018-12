‘La fine di Wettermark’ di Elliott Chaze Quando l’uomo qualunque tenta la rivalsa

ilfattoquotidiano

: Brutta notizia di fine anno: il Giappone per la 1^ volta dopo 30 anni riprenderà la caccia commerciale alle balene.… - giuliainnocenzi : Brutta notizia di fine anno: il Giappone per la 1^ volta dopo 30 anni riprenderà la caccia commerciale alle balene.… - SkySport : #UltimOra Questore #Milano: “Fatto gravissimo, chiederò di vietare le trasferte dei tifosi dell’#Inter fino a fine… - Negramaro : “Nelle luci di Natale, nei segreti da non dire, nella voglia di baciare la tua bocca senza fine...” -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) “Il sabato notte non fu un bel niente mentre la domenica fu una vera bastarda. Un vuoto assoluto blu e fresco, l’aria pesante come un panno bagnato. Alle undici gli telefonò la madre dicendogli che pensava fossero andati in chiesa. Lui rispose che se fossero andati in chiesa come diavolo poteva immaginarsi di parlare con loro al telefono. Dopo di che tutto andò storto”.Pubblicato 16 anni dopo il suo capolavoro (Il mio angelo ha le ali nere, ne ho parlato qui), Ladi Wettermark di(traduzione di Livio Crescenzi; Mattioli 1885) è uno straordinario ritratto, amaro e impietoso, di un uomoche, mosso dalla disperazione, si illude di stravolgere la propria vita attraverso un espediente criminale. Ladi Wettermark Prezzo: 12.75€Acquista su AmazonSiamo a ...