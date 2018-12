ilfattoquotidiano

: Figlia hostess a Natale, lui prende l'aereo per stare insieme - Adnkronos : Figlia hostess a Natale, lui prende l'aereo per stare insieme - tateo_annarita : L’amore di un genitore per un figlio è qualcosa di incredibile ?? - italianaradio1 : La figlia hostess lavora a Natale: il padre prende tutti i suoi voli per stare con lei -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Unamericano ha passato le giornate del 24 e 25 dicembre in volo pur di trascorrere ilassieme alladella Delta Airlines, così che la ragazza non trascorresse le feste natalizie lontano dalla famiglia. La vicenda è stata raccontata su Facebook da Mike Levy, un passeggero che si è seduto accanto a papà Hal Vaughan nel volo Florida-Detroit. “Quest’uomo ha deciso di trascorrere le vacanze con la. Quindi, sta volando suoggi e domani in tutto il Paese per trascorrere del tempo con lei per. Chefantastico! Vi auguro un buon”, ha scritto Mike condividendo una foto di Pierce con la sua uniforme die il papà della giovane, sorridente, seduto sulla sedia del passeggero.Il tenero post ha fatto il giro del web ed è stato condiviso dalla stessa Pierce: “Il primo viaggio di papà con i...