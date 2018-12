La figlia hostess lavora a Natale | ecco cosa organizza questo geniale papà

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Una storia meravigliosa, che arriva proprio nel periodo in cui le famiglie dovrebbero trascorre il tempo insieme. I protagonisti sono Hal Vaughan e suaPierce, che di mestiere fa lae che quest’anno ha dovuto trascorrere le giornate della vigilia ea bordo di un aereo. Così, quest’anno, l’uomo ha deciso di passare i giorni di festa in modo insolito: voleva così tanto stare con sua, assistente di volo della Delta Airlines, che ha prenotato diversi biglietti aerei per seguirla in giro per l’America.L’anziano signore ha così viaggiato dalla Florida a Detroit sui voli della Delta Airlines, regalando un particolareallache, tra un passeggero e l’altro, poteva scambiare qualche sguardo con l’amato. La favola natalizia è stata portata alla luce da Mike Levy, uno dei tanti passeggeri che si è ...