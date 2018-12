La comunità transgender si è infuriata per un tweet di Martina Navratilova

agi

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Martina Navratilova ha sempre avuto tanto coraggio, anche troppo. Dentro il campo da tennis, giocando appena possibile servizio-servizio-volo e lasciando al tennis un’eredità talmente pensante da non lasciare proseliti. Fuori, è stata anche più grande, come fiera pioniera delle libertà di donne ed omosessuali dichiarati come lei, e come libera pensatrice su tutti i tempi politici e sociali.E quando una follower le ha chiesto su Twitter un parere sui transgender nello sport, la nove volte regina di Wimbledon ha risposto secca, così come aveva bacchettato sulle dita Serena Williams dopo la sceneggiata con l’arbitro nella finale degli Us Open e come bacchetta Donald Trump ogni giorno:“Chiaramente non può essere giusto. Non puoi solo proclamare una femmina e competere contro le donne. Ci devono essere degli standard, e ...