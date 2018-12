La cancellazione del debito della BCE non è fantasia giallo-verde | ecco perché

Manovra - la cancellazione del vincolo sui fondi sanitari per gli stranieri è chiesta dalle Regioni : “Per disporre delle risorse” : Cancellare il vincolo sui fondi per curare gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale – come previsto dall’emendamento Lega-M5s alla legge di Bilancio approvato in commissione Bilancio della Camera – è di fatto una risposta a “una richiesta storica delle Regioni rispetto alla semplificazione delle procedure di spesa”, precisa Sergio Venturi, assessore alla Sanità dell’Emilia Romagna (leggi). Una richiesta già messa ...