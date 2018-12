La bella addormentata nel bosco film stasera in tv 27 dicembre | cast | trama | streaming

cubemagazine

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Lanelè ilin tv giovedì 272018 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVMa prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTEDA VEDERE A NATALEDISNEY NATALIZI TUTTO SUL #NATALELanelin tv:TITOLO ORIGINALE: Sleeping Beauty GENERE: Animazione ANNO: 1959 REGIA: Clyde Geronimi, Eric Larson, Wolfgang Reitherman, Les Clark DURATA: 75 Minuti Lanelin tv:E’ con grande gioia che re Stefano e sua moglie accolgono l’arrivo della loro primogenita, Aurora. In molti accorrono a festeggiare la piccola, incluse ...