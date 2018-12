La Bce | Eurozona negativa | pesa deviazione dell' italia

Bce : prospettive Eurozona negative - preoccupa deviazione Italia : Nel Bollettino economico riviste al ribasso le stime di crescita nel 2018-2019 e conferma della fine del Qe - Una vera e propria tirata d'orecchi all'Italia nell'ultimo Bollettino economico della ...

Milano. Comincia con un vistoso calo, superiore all'1 per cento, la prima seduta post natalizia di Piazza Affari in una giornata contrastata in cui i listini europei sembrano procedere a due velocità, con l'Italia e Francoforte in calo e Londra e Parigi in crescita.

Bce - Draghi conferma la finisce del Qe dal 2019 : “Tagliate le stime di crescita dell’Eurozona” : “Anche se i dati sono più deboli di quanto atteso, a fronte di una domanda estera e di fattori specifici di Paesi e settori, la domanda interna sottostante continua a sostenere l’espansione e a spingere gradualmente l’inflazione”. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi, al termine del board della banca centrale che ha confermato da gennai...

La Bce conferma politica accomodante dopo fine QE. Taglia stime PIL e Inflazione Eurozona : Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea rimane "pronto ad aggiustare come appropriato" le sue misure in qualunque momento e ritiene necessario uno "stimolo monetario significativo". Lo ha ...

Bce lima stima Pil Eurozona - 2018 +1 - 9% : ANSA, - ROMA, 13 DIC - La Banca centrale europea ha rivisto al ribasso le stime di crescita del 2018 per l'Eurozona all'1,9% dal 2% della stima precedente. Per il 2019 la proiezione sul tasso di ...

Bce : Manovra - timori crescono in Eurozona : 13.25 Nell'Eurozona i timori dei mercati sui piani di bilancio dell'Italia sono aumentati rispetto a maggio". Lo sottolinea la Bce nel rapporto sulla Stabilità finanziaria, pubblicato due volte l'anno, spiegando che "le tensioni sui titoli di Stato italiani ci ricordano di quanto velocemente le incertezze della politica possano portare ad un cambiamento della fiducia dell'atteggiamento del mercato e ad un aumento del premio di rischio".

Bce certifica rallentamento economia eurozona : ... pur indicando un'evoluzione leggermente più debole rispetto alle attese, restano nel complesso coerenti con il proseguimento di un'espansione generalizzata dell'economia dell'area dell'euro e con un ...

Bce : rischi bilanciati per la crescita nell'Eurozona - serve ancora accomodamento monetario : 'I rischi per le prospettive di crescita nell'area dell'euro si possono tuttora ritenere sostanzialmente bilanciati. Nel contempo, restano in rilievo rischi connessi al protezionismo, alle ...