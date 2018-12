Koulibaly | Sala si scusa  Figc | «Gara andava sospesa» I buu razzisti e il rosso | video

Ululati a Koulibaly - l’attacco di de Magistris e le scuse di Sala : Brutto episodio nella partita di ieri della 18^ giornata del campionato di Serie A tra Inter e Napoli, continui Ululati razzisti nei confronti del difensore Koulibaly . Il sindaco Giuseppe Sala ha deciso di chiedere scusa: “quei buu a Koulibaly sono stati una vergogna – spiega in un post social il sindaco meneghino – Un atto vergognoso nei confronti di un atleta serio come lui, che porta con fierezza il colore della sua pelle. E ...

Beppe Sala (sindaco di Milano) : «Mi sono vergognato - l’Inter chieda scusa a Koulibaly» : “Ai prossimi buu, lascerò lo stadio” Il testo dell’intervento del sindaco di Milano Beppe Sala sulla sua pagina facebook. Ieri sera sono andato allo stadio, seguendo quella passione che mi ha trasmesso mio papà, come credo sia per tanti tifosi. E quando vado a gioire e soffrire per i colori del mio cuore confesso che spesso penso a lui, a quando andavamo insieme a San Siro. Ho preso freddo, mi sono agitato, ho esultato per la vittoria ...