Koulibaly | l’Inter | «Lottiamo da sempre contro le discriminazioni»

Cori razzisti contro Koulibaly - il comunicato stampa dell’Inter : “la nostra storia è fatta di inclusione e rispetto” : Il comunicato stampa dell’Inter dopo gli spiacevoli episodi di ieri durante la sfida contro il Napoli “Inter vuol dire integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto. Chi non comprende la nostra storia , questa storia , non è con noi“. L’Inter condanna così, in un comunicato , i Cori razzisti dei tifosi nerazzurri nei confronti di Koulibaly . “In relazione ai ...

Beppe Sala (sindaco di Milano) : «Mi sono vergognato - l’Inter chieda scusa a Koulibaly» : “Ai prossimi buu, lascerò lo stadio” Il testo dell’intervento del sindaco di Milano Beppe Sala sulla sua pagina facebook. Ieri sera sono andato allo stadio, seguendo quella passione che mi ha trasmesso mio papà, come credo sia per tanti tifosi. E quando vado a gioire e soffrire per i colori del mio cuore confesso che spesso penso a lui, a quando andavamo insieme a San Siro. Ho preso freddo, mi sono agitato, ho esultato per la vittoria ...