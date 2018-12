Koulibaly e i buu razzisti di San Siro | «Fiero del colore della mia pelle»

Il direttore della Gazzetta : «Il gesto di Koulibaly determinato dai buu razzisti» : “Una vergogna che Milano non merita” Andrea Monti, direttore della Gazzetta, ha rilasciato un commento video al sito della Rosea. «Purtroppo è stata anche un bruttissima partita. Quei fischi e ululati razzisti che per tutta la serata sono stati indirizzati a Koulibaly sono una vergogna e una ignominia che Milan non merita» «Quei fischi e ululati, quei buu – per cui secondo me le partite andrebbero sospese al secondo richiamo o al primo ...