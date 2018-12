Koulibaly dopo i cori razzisti durante Inter-Napoli | fiero di essere francese

Hysaj è il più utilizzato in Serie A da Ancelotti (dopo Koulibaly) : Le accuse di Giuffredi Il procuratore di Hysaj – Mario Giuffredi – ha oggi attaccato i giornalisti sportivi napoletani. Ha dichiarato che se il Napoli non conquista lo scudetto, è anche per responsabilità dei media locali che attaccano la squadra e ovviamente il suo assistito Hysaj. Ma, a proposito, dell’albanese, dobbiamo far rilevare che in campionato il terzino ex Empoli è il calciatore più impiegato da Ancelotti dopo ...