Koulibaly | cori razzisti Inter Procura Figc | La gara andava sospesa

De Magistris : 'Cori a Koulibaly? La partita andava interrotta' : ... ieri sera sul tardi, che ho condiviso perché credo che quello sia il messaggio che appartiene anche a me come essere umano, napoletano, italiano e cittadino del mondo. Purtroppo il razzismo nel ...

Inter-Napoli - Koulibaly su Instagram dopo cori razzisti : "Orgoglioso del colore della mia pelle" | Sky TG24 | : Il difensore su Twitter dopo l'espulsione risponde ai buu indirizzati a lui da una parte del pubblico di San Siro. Solidarietà al calciatore dal suo capitano Hamsik e anche da Cristiano Ronaldo

Cori a Koulibaly - il procuratore Figc : "Inter-Napoli da sospendere - ma..." : Il Napoli aveva chiesto alla Procura federale la sospensione della gara con l'Inter per i Cori razzisti a Koulibaly. Oggi, il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro, ha spiegato cosa è accaduto poi:...

Cori razzisti a Koulibaly - Sala chiede scusa : “Atto vergognoso” : Molte le reazioni dopo lo spiacevole episodio avvenuto durante Inter-Napoli. Il sindaco De Magistris: “Viviamo di razzismo...

Cori Koulibaly - il sindaco Sala : “fascia di capitano ad Asamoah” : Cori Koulibaly – Il sindaco Giuseppe Sala si è scusato pubblicamente a nome di Milano con il calciatore del Napoli Koulibaly per i Cori razzisti di ieri sera durante Inter-Napoli e lancia la proposta in vista della gara contro l’Empoli: “la fascia di capitano sia data a Asamoah. Non mi piace, per mia natura, pensare a cosa devono fare gli altri per risolvere i problemi della società in cui viviamo – ha spiegato il ...

Cori Koulibaly - Raiola : “il razzismo è ignoranza” : “Il razzismo è per definizione ignoranza, è difficile dialogare con gli ignoranti ma dobbiamo lottare sempre contro di loro, uniti insieme. Ma dove è il governo? Sia quello vero che quello del calcio? Dove è il sindacato? Dove sono l’unita e la solidarietà tra tutti i calciatori e i club?“. Sono le dichiarazioni di Mino Raiola sugli ululati razzisti rivolti a Koulibaly durante Inter-Napoli. “Questo è un problema di ...

Ancelotti sui cori razzisti a Koulibaly : ''La prossima volta ci fermeremo'' : Carlo Ancelotti manda un segnale forte nel post partita di Inter-Napoli , contraddistinto da polemiche roventi per gli ululati nei confronti del difensore senegalese Kalidou Kolulibaly . Quel gol in ...

Napoli ko con l'Inter al 91'. Cori contro Koulibaly. Sala si scusa : Ancelotti: 'La prossima volta ci fermiamo'. Nonostante il pareggio con l'Atalanta, la Juventus guadagna un punto sui partenopei, sconfitti di misura a tempo scaduto. Vittorie anche per Lazio e Roma. ...

