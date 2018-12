Juventus | sprint in Borsa tra debutto sul Ftse Mib e rinnovo con Adidas

Juventus - Benatia si sfoga. Sprint Todibo : 'In questo periodo difficile, molti di voi mi stanno mandando messaggi di supporto e io voglio ringraziarvi! Tengo in particolar modo a ringraziare i marocchini del mondo che si prendono il tempo di ...

Calciomercato Juventus - sprint di Paratici : possibile colpo Modric (RUMOURS) : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo e sta cercando un centrocampista di qualità per costruire una squadra ancora più forte. Nei giorni scorsi si è parlato del possibile colpo Paul Pogba, che non si è mai ambientato del tutto al Manchester United (soprattutto a causa dei numerosi contrasti con il tecnico dei Red Devils José Mourinho). Alla fine, però, il prossimo colpo a centrocampo della Juventus potrebbe essere Luka Modric , ...

Juventus-Cagliari diretta live 1-0 : gol Dybala - partenza sprint [VIDEO] : Juventus-Cagliari diretta live – Dopo la gara tra Fiorentina e Roma continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Cagliari pronte a regalare spettacolo. Nel frattempo tegola per Allegri, non prenderà parte al match Mario Mandzukic. Il croato sembrava aver recuperato mentre oggi ha accusato un ulteriore problema alla caviglia che l’ha costretto a saltare l’allenamento mattutino. ...