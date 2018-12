Juventus | Chiellini come il vino | a 34 anni la sua stagione top

Juventus - Chiellini : "CR7 e Icardi i più forti in area. Il Toro può metterci in difficoltà" : CR7, è vero. Ma la Juve è anche GC3, come sottolineato da Spalletti prima di Juventus -Inter. Il capitano bianconero ha raccolto l'eredità di Buffon e sta disputando una stagione tra le migliori della ...

Young Boys-Juventus LIVE : fuori Dybala e Chiellini : Young Boys-Juventus LIVE – Serata decisiva in quel di Berna dove la Juventus è alla ricerca dei punti necessari alla conquista del primo posto del gruppo di appartenenza. Per ottenere la vittoria Massimiliano Allegri si affiderà ad un 4-4-2, proprio come quello dei padroni di casa, in cui non troverà posto Dybala: in attacco, infatti, giocherà il tandem Ronaldo-Manduzkic. In più non ci sarà nessun trequartista con le fasce a ...