Juventus | Benatia si sfoga sui social | addio già a gennaio?

Juventus - Benatia si sfoga. Sprint Todibo : 'In questo periodo difficile, molti di voi mi stanno mandando messaggi di supporto e io voglio ringraziarvi! Tengo in particolar modo a ringraziare i marocchini del mondo che si prendono il tempo di ...

Juventus - la possibile formazione anti-Roma : rispetto al derby ci sono Bentancur e Benatia : La Juve in queste ore si trova in ritiro e ci resterà fino alle ore 19 circa di questa sera. I bianconeri a quell'ora si trasferiranno all'Allianz Stadium dove affronteranno la Roma alle 20,30. La Juventus, contro i giallorossi, punterà sui suoi titolarissimi visto che Massimiliano Allegri sembra intenzionato a fare solo due cambi di formazione rispetto al derby di sabato scorso. Infatti, salvo sorprese, il tecnico livornese stasera apporterà ...

Juventus - il possibile undici contro la Roma : chance per Benatia - torna Bentancur : Questo pomeriggio, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro la Roma. Massimiliano Allegri ha fatto tutte le prove tattiche per il match di domani e ha provato la formazione che schiererà domani sera. La Juventus, contro i giallorossi, dovrebbe presentarsi con il tradizionale 4-3-1-2 e i cambi riguarderanno soprattutto il centrocampo e la difesa. Infatti, negli altri reparti e in particolare in attacco il tecnico ...

Borussia e Schalke vogliono Benatia : Juventus su Todibo : Fabio Paratici , responsabile dell'area sport juventina, insiste anche sul 18enne Jean-Clair Todibo . Il francese, rivelazione della Ligue 1 prima di finire fuori rosa per motivi contrattuali, non ...

Juventus – Benatia in gruppo : Cuadrado fermo per un trauma in iperestensione al ginocchio - accertamenti nei prossimi giorni : Benatia in gruppo, iperestensione del ginocchio per Cuadrado nel match di ieri sera tra Young Boys e Juventus La Juventus è rientrata dalla trasferta svizzera nella giornata di oggi, e si è subito rimessa al lavoro. Fra soli due giorni, infatti, i bianconeri sono attesi dal Derby della Mole allo Stadio Olimpico (kick-off ore 20.30). Come sempre accade in un post partita, seduta di scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri sera. ...

Juventus - si ferma Benatia : contro lo Young Boys uno tra Pjanic e Matuidi riposerà : Per la Juve, oggi, è già l'antivigilia della sfida contro lo Young Boys. Per questo motivo i bianconeri, in mattinata, sono scesi in campo alla Continassa per allenarsi e prepararsi per il match di mercoledì sera. La Juventus, contro lo Young Boys, probabilmente farà qualche cambio di formazione anche perché sabato la squadra di Massimiliano Allegri è attesa dal derby contro il Torino. Dunque, visto il calendario fitto di impegni, il tecnico ...

Juventus - il punto sulle condizioni degli acciaccati : Benatia - Khedira - Emre Can - Bernardeschi… : La Juventus si avvicina all’ultima partita della fase a gironi di Champions League, quella che decreterà la squadra vincitrice del gruppo H. A Berna contro lo Young Boys i tre punti darebbero la certezza di essere inseriti in prima fascia al sorteggio degli ottavi di finale. Allegri, nonostante l’importanza della partita, potrebbe dar vita a un leggero turnover. Se non mercoledì, Perin si ritaglierà uno spazio nella prossima ...

Juventus - stop per Benatia : non ci sarà contro lo Young Boys : Medhi Benatia salterà la gara di Champions League della Juventus di mercoledì sera contro lo Young Boys, il difensore ha un problema al ginocchio Infiammazione al ginocchio destro, Medhi Benatia salterà la gara di Champions League della sua Juventus contro lo Young Boys. Il difensore si è fermato durante l’allenamento odierno e dunque non sarà della partita mercoledì sera. Potrebbe dunque esserci una chance per Rugani dal primo ...

Juventus : dubbio Benatia - Bonucci contro l'Inter - in attacco potrebbe esserci un cambio : Questa mattina, la Juve ha continuato la sua marcia di avvicinamento alla partita contro l'Inter. Domani, per i bianconeri sarà già vigilia della sfida contro i nerazzurri e Massimiliano Allegri, prima di scendere in campo per l'allenamento pomeridiano, terrà la classica conferenza stampa pre - gara. Il tecnico livornese risponderà alle domande dei cronisti e chissà che non possa dare qualche indicazione a proposito della formazione che ...

Juventus - Rugani o Benatia : chi sarà sacrificato? Cifre e dettagli… : Juventus Rugani Benatia- Un mercato di gennaio pronto ad entrare nel vivo e che potrebbe regalare qualche colpo di scena in casa bianconera. Paratici sarebbe pronto ad intervenire sul reparto centrocampo, ma potrebbe aprire ad una clamorosa cessione difensiva. Il recente sfogo del papà di Rugani ( “Tutto questo prima o poi finirà”), avrebbe aperto […] L'articolo Juventus, Rugani o Benatia: chi sarà sacrificato? Cifre e ...

Calciomercato Juventus : Benatia potrebbe restare a gennaio? : La catena di infortuni in casa Milan ha spinto i rossoneri a cercare sul mercato i sostituti di Musacchio, Romagnoli e Caldara, bersagliato dai problemi fisici che gli hanno fatto saltare la quasi totalità degli impegni della squadra di Gattuso. Nelle scorse settimane, i dirigenti del Milan avevano chiesto alla Juventus Medhi Benatia, centrale marocchino chiuso dagli intoccabili Bonucci e Chiellini. Ma, stando alle indiscrezioni di Rai ...

Juventus - Todibo per Benatia : via al piano di Paratici : Juventus-Todibo- La Juventus medita sui prossimi affari di mercato e si prepara a vivere una parte d’assoluta protagonista. Cosa potrebbe cambiare nella nuova Juventus targata Paratici? Come noto, l’imminente sessione di mercato potrebbe sancire la separazione dai colori bianconeri di Benatia. Il difensore marocchino potrebbe chiedere di essere ceduto per recitare una parte da protagonista […] L'articolo Juventus, Todibo per ...

Juventus : Benatia verso l'addio : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport Mehdi Benatia , difensore della Juventus , ha fatto sapere ad Allegri che vorrebbe giocare con maggiore continuità, per questo motivo a gennaio valuterà le offerte.

Milan-Juventus - Bergonzi a Calciomercato.it : “Benatia andava espulso” : Le lacrime di Higuain sono la foto di Milan-Juventus, una partita vinta dalla squadra più forte, coi rossoneri che alla fine hanno avuto anche un crollo nervoso. Higuain è l’emblema della serata. Scaricato in estate dai bianconeri, avrebbe pagato di tasca sua per lasciare il segno. C’è riuscito, ma nel modo peggiore. Dapprima ha sbagliato […] L'articolo Milan-Juventus, Bergonzi a Calciomercato.it: “Benatia andava ...