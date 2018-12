Italia | debito pubblico zavorrato dagli interessi

Manovra - la Bce lancia l'allarme : l'Italia aggrava la situazione del debito europeo : Secondo le autorità europee le amministrazioni pubbliche vedranno un peggioramento delle prospettive future. Nonostante dunque l'accordo giunto sulla Manovra italiana, sembra che la Bce critichi ancora la strada intrapresa dal governo, auspicando un ritorno sulla vecchia careggiata. La Bce teme il peggioramento del saldo di bilancio italiano Nonostante l'accordo a cui si era giunti tra governo italiano e autorità europee, le diatribe non ...

Bce - allarme debito Eurozona : peggiorano le prospettive. Pesa l'Italia - Sky TG24 - : Secondo l'ultimo bollettino pubblicato dalla Banca Centrale Europea, si prevede un passo indietro relativo al disavanzo delle amministrazioni pubbliche dell'area dell'euro per i prossimi 2 anni. Un ...

Bce : peggiorano prospettive debito in Eurozona - pesa l'Italia : Nel Bollettino economico riviste al ribasso le stime di crescita nel 2018-2019 e conferma della fine del Qe - Una vera e propria tirata d'orecchi all'Italia nell'ultimo Bollettino economico della ...

Debito pubblico : numeri a caso? Per rilanciare la crescita in Italia non basta fare deficit spending : di Walter Tortorella * Per rilanciare la crescita in Italia non è sufficiente fare deficit spending se poi queste risorse non vengono utilizzate per politiche industriali e se non si agisce su una macchina amministrativa lenta e ingessata. A fine ottobre le risorse previste dal disegno di legge di bilancio 2019 ammontavano a 20,5 miliardi per il 2019, 24,9 mld per il 2020 e 18,8 mld per il 2021, a fronte di interventi per 48,5, 51,2 e 48,9 mld ...

Manovra - Cottarelli : “Non risolve i problemi sul debito pubblico. Se economia Ue rallenta - Italia rischia recessione” : Il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica, Carlo Cottarelli, se da un lato giudica positivamente il fatto che il governo abbia evitato il rischio di una procedura d’infrazione per deficit eccessivo ai danni dell’Italia, dall’altra sulla Manovra ha un giudizio negativo perché “dal punto di vista dei conti pubblici non risolve i problemi che abbiamo: il debito pubblico rispetto al Pil non ...

Manovra - via libera definitivo dalla Ue : nessuna procedura d'infrazione per debito eccessivo contro l'Italia : La cosa si sapeva già da ieri sera, ma è ufficiale solo da questa mattina: non ci sarà alcuna procedura di infrazione per debito eccessivo contro l'Italia da parte dell'Europa , perchè il collegio dei ...

Il debito pubblico Italiano? Tra i più sostenibili dell'Eurozona. Parola della Banca d'Italia : Non dimentichiamo che la giornata peggiore fu quel martedì 29 maggio quando salì al Colle un Carlo Cottarelli privo di qualsiasi maggioranza politica e non si intravedeva alcuna prospettiva concreta ...

BankItalia - ottobre : debito PA +3 - 2 mld : 11.26 A ottobre il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 3,2 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.334,4 miliardi. A ottobre,secondo i dati di Bankitalia, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 31,4 miliardi, in calo del 2,7% (0,9 mld) rispetto al dato dello stesso mese del 2017. Nei primi dieci mesi del 2018 le entrate tributarie sono state pari a 339,7 mld, ...

BankItalia : a ottobre debito aumenta a 2.334 - 4 miliardi : A ottobre il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 3,2 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.334,4 miliardi. Lo rileva Bankitalia. L'incremento corrisponde al ...

Manovra - perché l'Ue non apre all'Italia : 'Deficit francese temporaneo - debito Roma persistente' : Da una parte ci sarà uno sforamento temporaneo del tetto del deficit , dall'altra c'è, e già da anni, una violazione della regola del debito che ora rischia di sfociare in una procedura. La situazione ...

Da Moscovici ok a debito Francia oltre 3% - dopo il no all'Italia : 'Situazioni differenti' : La Francia potrebbe superare il limite del deficit al 3% per venire incontro alle richieste dei “gilet jaunes” e scongiurare una protesta sociale su scala nazionale. Secondo Pierre Moscovici, commissario Ue agli affari economici, "superare il limite del deficit al 3% è possibile in modo limitato, temporaneo e in condizioni eccezionali" e il caso della Francia sarebbe molto diverso da quello italiano. I gilet gialli che protestano contro Macron ...

IL CASO/ Perché il Giappone con un debito del 240% non è messo male come l'Italia? - IlSussidiario.net : Sono tre i motivi: la BoJ può stampare moneta per acquistare titoli pubblici, l'innovazione è al top e l'istruzione assorbe manodopera qualificata

Debito pubblico - l’Italia non guarirà tornando alla lira. Basta saperne un po’ di economia : Questo post spiega a chi non si interessa molto di economia alcuni punti chiave per capire il marasma in cui si trova l’Italia e le ricette che vengono proposte per rimediarvi. Partiamo da una semplice considerazione: le banconote e le monete emesse dalla banca centrale di un Paese sono una passività del settore pubblico. In altre parole sono considerate un Debito del governo. Quindi, specularmente, per chi le ha in tasca costituiscono un ...

Da Fed e Fmi timori per spread e debito alto dell'Italia : Poche ore dopo tocca alla Federal Reserve che ammonisce: tra "le fonti di rischio che possono innescare situazioni di stress in qualsiasi momento" sui mercati e sull'economia globale ci sono anche "...