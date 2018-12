Ires volontariato | Di Maio-Conte | Norma sbagliata Cambieremo

Di Maio : 'Sull'Ires per gli enti di volontariato norma sbagliata - cambierà' : La norma sulla tassazione dell'Ires per gli enti no profit "va cambiata nel primo provvedimento utile . Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce ...

Tassa sul volontariato - Di Maio fa retromarcia : «La norma sull'Ires va cambiata» : La norma sulla Tassazione dell' Ires per gli enti no profit 'va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce ...

Ires sul volontariato - il governo : "Norma sbagliata. Cambieremo" : "Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e ne e' venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i piu' deboli" Segui su affaritaliani.it

Ires sul volontariato - Di Maio : "Norma sbagliata - cambieremo" : "Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e ne e' venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i piu' deboli" Segui su affaritaliani.it

Ires sul volontariato - Di Maio : "Norma sbagliata - cambieremo" : "Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e ne e' venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i piu' deboli" Segui su affaritaliani.it

Stretta Ires su volontariato - Di Maio frena : Nonostante tutto continueremo a credere, a batterci per un mondo migliore. Noi siamo il popolo di Francesco che va incontro a Cristo, come ha augurato il custode del sacro convento di Assisi, padre ...

Raddoppio Ires per non profit - Cei attacca Salvini/ Bassetti "se la prenda con vescovi - non con volontariato" : Norma Raddoppio Ires per il non profit in Manovra, Cei attacca Salvini: Bassetti, «se la prenda con i vescovi, ma non con l'umanità del volontariato'

Polemiche sulla 'tassa sul volontariato' : il raddoppio dell'Ires penalizza il no profit : Da nord a sud sono le associazioni dovranno tagliare servizi a discapito dei più poveri e deboli. Preoccupata anche la Cei. Salvini: rimedieremo. -

Ires AL 24% PER IL NON PROFIT/ Il Governo stanga il volontariato per incassare 157 milioni : Tolta l'agevolazione per terzo settore, con la manovra il Governo di fatto tassa il volontariato e il non PROFIT che non fa utili

Stop alla mini-Ires per il volontariato "Così si colpiscono solo i più deboli" : ... di assistenza sociale, di presenza nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e anche del mondo socio-sanitario. Si tratta di realtà che spesso fanno fronte a carenze dello Stato, assicurando ...