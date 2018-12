Ires sul volontariato | il governo | Norma sbagliata Cambieremo

I frati convertono Di Maio sulle tasse - retromarcia sull'Ires in manovra : Quel che non poterono le opposizioni in Parlamento, potè la Chiesa. E in particolare i frati di Assisi, che come i vescovi hanno tuonato contro la norma inserita nella manovra che aumenta le tasse sul no profit. E così proprio mentre la vice ministro dell'Economia Laura Castelli si affannava a difendere la norma, ecco che Luigi Di Maio fa retromarcia e promette di cambiare tutto."Quella norma va cambiata nel primo provvedimento ...