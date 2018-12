Ires e no profit | Fiaschi Terzo settore | “Enti per i disagiati trattati come imprese

Manovra - esame in commissione. Su Ires non profit norma sbagliata - la cambieremo : Oltre che dell'Upb, Pd e Fi hanno chiesto anche udizioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, del Demanio e del direttore generale del Mef, Alessandro Rivera. Le richieste di chiarimenti vanno ...

Governo - l'Ires sul no profit cambierà : ANSA, - ROMA, 27 DIC - La misura della manovra che ha raddoppiato l'Ires per il no profit "cambierà" a gennaio, "nel primo provvedimento utile". Lo annunciano, dopo le proteste degli ultimi giorni, il ...

Governo - l'Ires sul no profit cambierà : ANSA, - ROMA, 27 DIC - La misura della manovra che ha raddoppiato l'Ires per il no profit "cambierà" a gennaio, "nel primo provvedimento utile". Lo annunciano, dopo le proteste degli ultimi giorni, il ...

Raddoppio Ires per no-profit - Cei a Salvini : "Se la prenda con i vescovi ma non tocchi l'umanità" | Di Maio : "Mi impegno a cambiare la norma" : Il cardinale si rivolge al ministro dell'Interno invitandolo a riflettere sull'aumento dell'imposta sul reddito delle società, che passa dal 12% al 24%

Manovra - Di Maio : 'Norma Ires per enti no-profit sarà cambiata' : Difende il provvedimento, invece, il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli: "Non tassiamo la beneficenza ma quella parte di terzo settore che fa utile".

Manovra : Di Maio - norma Ires no profit va cambiata in primo provvedimento utile : 'Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile'. Lo afferma in una nota il vicepresidente e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. 'Si volevano punire coloro che fanno ...

Manovra : Di Maio - norma Ires no profit va cambiata in primo provvedimento utile : "Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile". Lo afferma in una nota il vicepresidente e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e ne è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli". "Non possiamo intervenire nella Legge di Bilancio perchè si andrebbe ...

Manovra - Di Maio : “L’aumento dell’Ires per gli enti no profit va cambiato - sarà fatto nel primo provvedimento utile” : La norma sulla tassazione dell’Ires per gli enti no profit “va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli”. A dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio, che ha spiegato che la norma non può essere cambiata subito in Manovra perché si rischia “l’esercizio provvisorio”, ma si interverrà ...

Un'idea statalista e pericolosa dentro l'aumento dell'Ires per il no profit : Il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli. E si scopre dalla coda. Dei molti problemi contenuti nella Legge di Bilancio, la prima della storia repubblicana che non è mi stata letta e discussa in Parlamento nel testo definitivo e approvata con un voto di fiducia, ce n'è uno, l'ultimo in ordine di scoperta, che si chiama IRES.C'è di più, in termini quantitativi e di principio, magari. Come il cosiddetto "saldo e ...

Manovra - il Pd ricorre alla Consulta. Scontro sull'Ires raddoppiata al no profit : La Manovra economica del governo Conte comincia il suo iter per la terza lettura alla Camera dei Deputati . Oggi il passaggio in Commissione Bilancio , e nelle altre che devono dare i rispettivi ...

Raddoppio Ires per non profit - Cei attacca Salvini/ Bassetti "se la prenda con vescovi - non con volontariato" : Norma Raddoppio Ires per il non profit in Manovra, Cei attacca Salvini: Bassetti, «se la prenda con i vescovi, ma non con l'umanità del volontariato'

Polemiche sulla 'tassa sul volontariato' : il raddoppio dell'Ires penalizza il no profit : Da nord a sud sono le associazioni dovranno tagliare servizi a discapito dei più poveri e deboli. Preoccupata anche la Cei. Salvini: rimedieremo. -

Aumento Ires in manovra - conto salato per enti no-profit : L'aliquota è stata raddoppiata, un esborso che penalizza i più poveri, con il cosiddetto 'terzo mondo' in rivolta -

Ires AL 24% PER IL NON PROFIT/ Il colmo degli "abolitori" della povertà : così ne creano di nuova : La manovra del governo, raddoppiando l'IRES alle organizzazioni non PROFIT, impoverisce chi ha di meno e divide la società italiana.