“Inter significa integrazione | accoglienza | futuro Chi non accetta il no al razzismo

(Di giovedì 27 dicembre 2018) L’Inter ha preso una netta posizione in merito ai fatti accaduti durante l’incontro di ieri col Napoli, anticipato da uno scontro tra tifoserie (con la morte di un ultras nerazzurro) e caratterizzato dai continui cori razzisti nei confronti di Koulibaly. La società ha voluto dissociarsi dagli episodi tramite un comunicato pubblicato nella giornata odierna, dopo aver appreso che dovrà giocare le prossime due partite casalinghe a porte chiuse.“Il Club ribadisce che dal 9 marzo del 1908 InterLa storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto.Assieme alla nostra città noi lottiamo da sempre per unsenza discriminazioni. Ci impegniamo nel territorio facendoci portavoce di questi valori che sono da sempre un vanto per il nostro Club.L’Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia ...