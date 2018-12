Inter-Napoli | ululati razzisti contro il difensore Koulibaly

Lautaro Martinez beffa il Napoli e l'Inter riparte : Un guizzo di Lautaro Martinez in pieno recupero consente all'Inter di battere il Napoli per 1-0 nel posticipo della 18esima giornata di Serie A. Con questo risultato i nerazzurri consolidano il terzo ...

Inter-Napoli - Koulibaly : orgoglioso del colore della mia pelle : Roma, 27 dic., askanews, - 'Mi dispiace la sconfitta e sopratutto avere lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo'. Lo ...

Inter-Napoli - scontri tra tifosi - quattro accoltellati e una persona investita : è grave : quattro tifosi sono stati accoltellati questa sera nei pressi dello stadio Meazza, dove si è giocata la sfida di serie A tra Inter e Napoli. Il ferito più serio è un uomo di 43...

Koulibaly : «Orgoglioso di essere francese - senegalese - napoletano - uomo» Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al 92’ : Il giocatore del Napoli ha pubblicato sul suo profilo Twitter un commento, al termine della gara contro l'Inter durante la quale è stato bersagliato di ululati razzisti

Inter-Napoli 1-0 - pagelle / Un’atavica questione di testa nei momenti topici : MERET. Un secondo appena e Icardi scaraventa da centrocampo una palla che s’incastra tra la traversa e le mani di Meret. Una paura a freddo per il giovane pipelet con pigiama verde. Un altro spavento molto più tardi: il solito Maurito s’avventa sulla pelota, Meret si butta, Albiol gli allunga il pallone e lui va a vuoto, Icardi tira a colpo sicuro ma c’è l’Uomo Nero che salva sulla linea. Ultima annotazione, prima del ferale gol interista: una ...

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al 92’ Cori razzisti contro Koulibaly Scontri fuori S.Siro|Classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al 92’ Cori razzisti contro Koulibaly Scontri fuori S.Siro|classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al 92' Scoppia il caso dei cori razzisti a Koulibaly |La classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne

L’Inter batte 1-0 il Napoli e va a -5 dal secondo posto - accoltellati 4 tifosi : Il posticipo della 18esima giornata di Serie A vede la vittoria del’Inter 1-0 sul Napoli. Così la squadra di Spalletti

Mazzoleni condiziona Inter-Napoli - De Laurentiis aveva lanciato l’allarme : espulsione di Koulibaly assurda - due pesi e due misure sulla lite Keita-Insigne : Si è disputata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si è concluso con il botto e con la partita tra Inter e Napoli. Successo nerazzurro con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez ma la partita è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Koulibaly. Il difensore fino al momento dell’episodio era stato praticamente perfetto, un muro al centro della difesa azzurra. Ma ha ...

Calcio - Serie A : il primo Boxing Day di sempre termina con un Inter-Napoli di fuoco. Decide Lautaro Martinez al 91° : Un Inter-Napoli infuocato chiude il primo Boxing Day della Serie A italiana di sempre, rappresentato dalla 18° giornata. Vincono i nerazzurri all’ultimo respiro con una rete al 91° minuto di Lautaro Martinez che fa esplodere San Siro: tanto rammarico in casa Napoli, soprattutto per la tripla occasione mancata pochissimi minuti prima con Handanovic e Asamoah (quest’ultimo sulla linea) che salvano il risultato. Non mancano le polemiche, dovute ...

Shock Inter-Napoli - quattro accoltellati : uno è grave [DETTAGLI] : Si è giocata una giornata importante valida per il campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e Napoli, 1-0 il risultato finale con la rete messa a segno nel finale da Lautaro Martinez. Alta tensione con scontri e 4 accoltellamenti. Il ferito più grave è un uomo di 43 anni, di origini napoletane, ricoverato in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano per una coltellata all’addome mentre gli altri hanno riportate ferite ...

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al’92 Scoppia il caso dei cori razzisti a Koulibaly |La classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne