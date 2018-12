Inter-Napoli | scontri tra tifosi | un interista grave e un napoletano accoltellato

Inter-Napoli 1-0 : gol di Lautaro - Koulibaly e Insigne espulsi : E alla fine spunta Lautaro, dal nulla, quando il terzo 0-0 consecutivo tra Inter e Napoli appare scritto. Un lampo da centravanti vero e un'esultanza veemente per un gol pesante che magari lo aiuterà ...

Inter-Napoli - Ancelotti : “ululati? La prossima volta ci fermiamo noi” : Sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro l’Inter, decisiva l’espulsione di Koulibaly, Ancelotti alza la voce per gli ululati dei tifosi nerazzurri nei confronti del difensore azzurro, ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “Ho chiesto informazioni sulle espulsioni, la prima ha determinato il risultato. Abbiamo avuto l’occasione di vincerla anche in dieci ma c’erano gli ...

L'Inter fa festa al 91' con Lautaro Martinez : Napoli al tappeto 1-0 : L' Inter di Luciano Spalletti vince in pieno recupero contro il Napoli di Carlo Ancelotti, al termine di una partita equilibrata. Primo tempo ad appannaggio dei nerazzurri, ripresa in leggero favore ...

Inter-Napoli 1-0 - decide Martinez al 91'. Espulsi Koulibaly e Insigne : Dal quasi gol del Napoli, con Handanovic che respinge su Insigne e poi Asamoah che salva sulla linea su tiro a botta sicura nella stessa azione al 44' della ripresa, alla rete, due minuti dopo, di Lautaro Martinez, che riceve da Keita dalla destra e su velo di Vecino fulmina Meret con un rasoterra i

La Juve pareggia a Bergamo - il Napoli sconfitto a San Siro dall'Inter : La Juventus vince anche quando non lo fa. Esatto, perché se dopo il 2-2 di Bergamo qualcuno pensava che questo piccolo passo falso potesse rappresentare un lieve barlume di speranza per la sua unica inseguitrice (il Napoli ndr.), ecco che in serata quel qualcuno è stato immediatamente smentito. Nel posticipo di Santo Stefano, infatti, gli uomini di Ancelotti sono stati sconfitti per 1-0 dall'Inter, grazie alla rete nel finale di Lautaro ...

Inter-Napoli - le rivelazioni di Ancelotti : “abbiamo chiesto tre volte alla Procura Federale di sospendere la partita” : L’allenatore del Napoli ha rivelato come la società azzurra abbia chiesto alla Procura Federale di sospendere la partita per via degli ululati razzisti rivolti a Koulibaly Una serata storta per il Napoli, sconfitto dall’Inter al termine di un match ricco di spettacolo e colpi di scena. Il gol di Lautaro Martinez piega a favore dei nerazzurri una partita complicata, che Icardi e compagni avrebbero potuto anche perdere se Asamoah ...

Inter-Napoli - Spalletti allo scoperto su Nainggolan e Lautaro : Soddisfatto Luciano Spalletti al termine del successo dell’Inter contro il Napoli, ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “mi è sembrata un’Inter forte dall’inizio alla fine. Ha vinto anche meritatamente. Ad un certo punto potevamo anche perderla se non ci metteva una pezza Asamoah. Ma è stata una bellissima partita, giocata da due squadre che hanno fatto buon calcio”. Su Lautaro ...

Inter-Napoli - 4 tifosi accoltellati vicino allo stadio : uno è grave : Quattro tifosi sono stati accoltellati questa sera nei pressi dello stadio Meazza, dove si è giocata la sfida di serie A tra Inter e Napoli. Il ferito più grave è un uomo di 43...

Tafferugli fuori da San Siro prima di Inter-Napoli : lancio di bottiglie - aste e fumogeni : Tafferugli e scontri tra tifosi fuori da San Siro prima di Inter-Napoli. Verso le 19 di mercoledì sera, stando a quanto appreso, due gruppi di ultras partenopei e interisti si sono sfidati in zona via ...

Inter-Napoli - Spalletti : “Nainggolan rientra”. Ancelotti : “chiesta sospensione” : INTER NAPOLI Spalletti – Al termine del match vinto a San Siro contro il Napoli il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Vediamole nel dettaglio. -> Leggi anche Pagelle Inter-Napoli 1-0: highlights e tabellino del match Inter Napoli Spalletti commenta il match “Mi è sembrata un’Inter forte dall’inizio alla […] L'articolo Inter-Napoli, Spalletti: ...

Serie A Inter-Napoli 1-0 - il tabellino : MILANO - L' Inter batte il Napoli 1-0 . Ci pensa Lautaro Martinez a regalare la vittoria ai nerazzurri al 91'. I partenopei chiudono in 9 per le espulsioni di Koulibaly e Insigne . Inter-Napoli 1-0: ...

Inter-Napoli 1-0 : cronaca - migliore e peggiore in campo. Le pagelle : A San Siro è andato in scena il big match della 18^ giornata di Serie A, il turno giocato nel giorno di Santo Stefano si è concluso davvero col botto: l’Inter ha sconfitto il Napoli per 1-0 grazie a un gol di Lautaro Martinez al 91′, i padroni di casa hanno mandato in visibilio il proprio pubblico e si confermano saldamente al terzo posto in classifica, a cinque punti di distacco dal Napoli. I partenopei incappano in una nuova ...

Inter-Napoli 1-0 - decide Lautaro Martinez : Juventus a +9 dagli azzurri : decide l'attaccante argentino nel recupero: la cronaca del match INTER NAPOLI CLASSIFICA / Finale al cardiopalma a 'San Siro', con l' Inter che supera il Napoli grazie al gol del subentrato Lautaro Martinez . L'attaccante argentino non fallisce di ...

Rissa Insigne-Keita - scintille durante il match tra Inter e Napoli : Koulibaly applaude Mazzoleni [VIDEO] : Rissa Insigne-Keita – Si è conclusa la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Napoli, 1-0 il risultato finale grazie alla rete di Lautaro Martinez. La partita viene decisa in pieno recupero, gol di Lautaro Martinez, importante scatto dei nerazzurri che rispondono alle ultime critiche. Partita dai due volti per Koulibali, perfetto per 70 minuti poi l’ingenuità della doppia ammonizione, una per l’applauso nei ...