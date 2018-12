Inter-Napoli | scontri tra i tifosi e cori razzisti Beppe Sala | «Quei ' buu' a Koulibaly

Morto il tifoso Interista investito negli scontri prima di Inter-Napoli :

Inter-Napoli - è morto un tifoso Interista dopo il caos al Meazza : il mondo del calcio ha deluso ancora! : Boxing Day di Serie A caratterizzato da razzismo, morte e scontri, una vergogna per il nostro calcio che sembra non voler cambiare Un morto e 4 feriti gravi, un bollettino di guerra quello del primo Boxing Day del calcio italiano. Doveva essere una festa per la nostra Serie A, invece si è trasformata in una giornata di morte e razzismo in quel di Milano col caso Koulibaly a far discutere. Come detto, ci è scappato anche il morto. Si tratta ...

È morto il tifoso investito negli scontri prima di Inter-Napoli : Le sue condizioni sono apparse gravi sin dal primo momento. Stamane la tragica notizia

Napoli ko con l'Inter al 91'. Cori razzisti contro Koulibaly : Ancelotti: 'La prossima volta ci fermiamo'. Nonostante il pareggio con l'Atalanta, la Juventus guadagna un punto sui partenopei, sconfitti di misura a tempo scaduto. Vittorie anche per Lazio e Roma. ...

Cosa è successo alla fine di Inter-Napoli : Il difensore senegalese Kalidou Koulibaly è stato espulso dopo aver applaudito polemicamente l'arbitro, ma molti lo difendono perché aveva subito cori razzisti per tutta la partita

Gazzetta : «Inter-Napoli rovinata dal razzismo : Il commento Alessandro De Calò analizza Inter-Napoli sulla Gazzetta dello Sport. Più che della partita, ovviamente, si parla del contesto: «Triste veder finire tra spinte, calcioni e dita negli occhi una partita così. Spintoni in campo, e fuori, qualche incidente tra tifosi. Peccato. A San Siro si giocava per il campionato, uno scontro diretto tra seconda e terza della classe nel giorno in cui bisognava approfittare della frenata della Juve a ...

Inter-Napoli - Raiola durissimo : “gli ululati razzisti a Koulibaly? Un cancro della società - ci vogliono le palle per…” : Parole forti quelle di Raiola, che sottolinea il proprio punto di vista circa quanto accaduto ieri sera a San Siro Un attacco durissimo, in pieno stile Raiola. Il procuratore di Ibrahimovic e Balotelli è intervenuto su quanto accaduto a San Siro durante Inter-Napoli, condannando pesantemente gli ululati razzisti rivolti a Kalidou Koulibaly. Spada/LaPresse Un comportamento pessimo, nei confronti del quale Raiola ha espresso tutto il proprio ...

Cos’è successo a Koulibaly durante Inter-Napoli : Il difensore senegalese è stato espulso dopo aver applaudito polemicamente l'arbitro, ma in molti lo difendono perché aveva subito cori razzisti per tutta la partita

Highlights Inter-Napoli 1-0 : VIDEO - gol e sintesi. Espulso Koulibaly - Lautaro Martinez risolutore in zona Cesarini : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio il big match tra Inter a Napoli viene deciso da un gol di Lautaro Martinez in pieno recupero. Gara caratterizzata dalle espulsioni di Koulibaly ed Insigne, con tanto di principio di rissa finale che potrebbe costare la mano pesante del Giudice Sportivo a diversi calciatori partenopei. IL VIDEO DI Inter-Napoli 1-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Gol Serie A calcio - VIDEO e highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...

Inter e Milano - scusatevi con Koulibaly e Napoli : tutti insieme contro il razzismo : Invece lo spettacolo del boxing day, quasi 250mila spettatori negli stadi di Serie A, è stato rovinato da chi non ha ancora capito il vero significato dello sport . A partire dagli autori degli ...

Inter-Napoli condizionata - ma gli azzurri non hanno giocato bene : Prologo Squadre in campo a Santo Stefano, atto rivoluzionario del calcio italiano. Napoli di scena a Milano, Ancelotti manda in campo Meret, finalmente pronto (evidentemente) per le grandi sfide. In attacco Milik fa coppia con Insigne, Zielinski e Ruiz con Hamsik e Allan in mediana, Callejon in versione terzino destro. A sinistra, Mario Rui preferito a Ghoulam. Nel pomeriggio, lo “sfogo” di Mr. Allegri, insensato, inopportuno, privo di alcun ...

Inter-Napoli 1-0 - Ancelotti e i cori razzisti : lasciare il campo : Roma, 27 dic., askanews, - Nel posticipo della 18a giornata di Serie A, l'Inter batte 1-0 il Napoli e si porta a -5 dal secondo posto con la Juve che vola a +9 sul Napoli. A decidere la sfida di San ...

Inter-Napoli - agguato allo stadio : 4 tifosi accoltellati : Violenza fuori da San Siro nella sera di Santo Stefano. Quattro tifosi sono stati accoltellati nella sera di Santo Stefano nei pressi dello stadio Meazza a Milano, dove si è disputata la sfida di serie A tra Inter e Napoli Segui su affaritaliani.it