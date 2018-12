Inter-Napoli | ritrovati machete e martelli | le foto shock delle armi usate nell’agguato

Scontri Inter-Napoli - le armi usate dagli ultras : anche martelli e asce. FOTO : Scontri Inter-Napoli, le armi usate dagli ultras: anche martelli e asce. FOTO La polizia si è recata in Via Novara, dove sono stati ritrovati gli oggetti contundenti utilizzati dai sostenitori neroazzurri e partenopei nei tafferugli prima della partita. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli - tutti i precedenti : da Plaitano nel ’63 agli scontri del 2007 in cui morì l’ispettore Raciti : prima di mercoledì sera, l’ultimo era stato Ciro Esposito, ucciso da un colpo di pistola prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina giocata a Roma nel 2014. Quella di Daniele Belardinelli, il Tifoso dell’Inter morto investito da un suv per gli scontri tra tifoserie avvenuti vicino San Siro prima della partita con il Napoli, è solo l’ultima delle vittime della guerriglia tra ultras nel mondo del calcio. Ecco tutti i ...

Chi era Daniele Belardinelli - l’ultras morto dopo Inter-Napoli : dallo schiaffo a Sogliano alla passione per la scherma : Daniele Belardinelli, cuore diviso fra Inter e Varese, un passato da ultras, la passione per la scherma e l’amore per i suoi due bambini: ecco chi era il tifoso che ha trovato la morte dopo Inter-Napoli Nel day after di Inter-Napoli, decisa nel finale di partita da un gol di Lautaro Martinez, non c’è spazio per i classici commenti sulla partita. Il calcio giocato lascia spazio alla cronaca, visti gli episodi di violenza che ...

Mazzoleni non poteva non sapere degli scontri prima di Inter-Napoli : La giornata nera del calcio italiano Non si può archiviare facilmente quello che è accaduto ieri a Milano, e nel mondo del calcio. Non sarà sufficiente la sentenza della giustizia sportiva e i provvedimenti del questore di Milano, che pure si annunciano rigorosi. Non lo sarà perché la miopia e gli interessi indicibili del mondo del calcio hanno provocato guasti profondi nella società. E oramai il mondo delle curve, che hanno sempre avuto una ...

Inter-Napoli - Morte Ultrà : sei indagati e dieci perquisizioni - tifosi del Nizza a San Siro per ‘vendetta’ : Sei i tifosi indagati per la Morte dell’Ultrà dopo la partita di ieri tra Inter e Napoli, dieci perquisizioni. A San Siro anche tifosi del Nizza per motivi di ‘vendetta’ contro i napoletani Sei persone sono indagate per la Morte dell’Ultrà fuori dallo stadio San Siro negli incidenti avvenuti ieri sera prima di Inter-Napoli. Secondo quanto apprende l’Adnkronos da ambienti investigativi, sono state effettuate ...

Figc - Gabriele Gravina : 'Serie A - sabato si gioca'. La strana decisione dopo il morto a Inter-Napoli : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina , ha dato l'annuncio: 'sabato in Serie A si gioca'. Nessuno stop al campionato dopo gli episodi di violenza e razzismo in occasione di Inter-Napoli, dove è ...

Le decisioni del Giudice Sportivo su Inter-Napoli : Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne del Napoli sono stati squalificati per due giornate; l'Inter giocherà due partite senza spettatori e una senza curva

Inter-Napoli - la richiesta del legale Pisani : “la partita va annullata - stiamo studiando anche il comportamento dell’arbitro” : L’avvocato Angelo Pisani non ha dubbi: tutto pronto per chiedere l’annullamento di Inter-Napoli “La prossima iniziativa è quella di coinvolgere alla base delle azioni legali che stiamo studiando anche il comportamento dell’arbitro e del controllore di gara“. Sono le parole dell’avvocato Angelo Pisani riguardo alla sfida di ieri sera a San Siro tra Inter e Napoli. “Alla luce delle dichiarazioni di ...

Inter-Napoli - morto tifoso investito prima del match | Questura : arrestati 3 ultrà per scontri fuori San Siro : Il 35enne era fra gli oltre cento ultrà (tifosi di Inter, Varese e Nizza) che hanno assalito alcuni pulmini di tifosi partenopei. Tre arresti, il questore vuole il pugno duro contro la curva nerazzurra

Gad Lerner contro Salvini dopo Inter-Napoli : 'Ministro della Nutella smetta panni ultras' : Il calcio, soprattutto in Italia, è una cosa seria. Lo è per il volume di soldi che muove, ma a volte sfocia in ambiti a cui non dovrebbe mai appartenere. Quelli della cronaca che oggi parlano di un morto dopo Inter-Napoli investito da un suv nella concitazione derivante dalla manifestazione violenta della contrapposizione di due tifoserie. A ciò si aggiungono le polemiche relative al razzismo palesato nei confronti del difensore del Napoli ...

Cori razzisti Inter-Napoli - Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly : il post del giocatore del Sassuolo : Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly dopo quanto accaduto ieri sera durante la sfida tra Inter e Napoli: il post social del giocatore del Sassuolo Kevin Prince Boateng si schiera al fianco di Kalidou Koulibaly dopo i Cori razzisti rivolti al difensore del Napoli dai tifosi dell’Inter durante il match di ieri a San Siro. “Io sono, tu sei, siamo tutti Koulibaly“, scrive sui social Boateng, oggi giocatore del ...

Inter-Napoli - arriva la stangata del Giudice Sportivo : ecco le sanzioni ai nerazzurri - Koulibaly e Insigne : Sono stati emessi i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo in merito ai fatti accaduti nella 18ª Giornata di Serie A: sanzionata la curva dell’Inter, 2 giornate a Koulibaly e Insigne Boxing Day amaro per il calcio italiano. La prova in stile ‘Premier League’ ha fatto scivolare il calcio giocato in secondo piano, lasciando la luce dei riflettori ai fatti di cronaca successivi a Inter-Napoli. Il big match del ...

Inter - due gare a porte chiuse più una senza curva per i cori contro il Napoli : Due gare a porte chiuse più una terza con l’ingresso vietato ai soli tifosi della curva: è questa per l’Inter la sanzione decisa dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea per i “cori di matrice razziale e territoriale ieri nella gara col Napoli. L'articolo Inter, due gare a porte chiuse più una senza curva per i cori contro il Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del ...