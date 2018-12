Inter-Napoli | morto tifoso nerazzurro | investito negli scontri prima della gara

Inter-Napoli - morto il tifoso investito dal van prima del match : E' morto il tifoso dell'Inter investito da un van prima della partita Inter- Napoli di ieri sera al Meazza. La notizia è stata confermata dalla Questura.

Koulibaly dopo i cori razzisti durante Inter-Napoli : «Fiero di essere francese - senegalese - napoletano - uomo». Sala : «Quei buu una vergogna - mi scuso a nome di Milano» : «Mi dispiace la sconfitta e soprattutto per aver lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle, di essere francese, di essere senegalese, napoletano:...

Inter-Napoli - scontri tra i tifosi e cori razzisti. Beppe Sala : «Quei 'buu' a Koulibaly sono stati una vergogna. chiedo scusa a nome di ... : «Ieri sera sono andato allo stadio, seguendo quella passione che mi ha trasmesso mio papà, come credo sia per tanti tifosi. E quando vado a gioire e soffrire per i colori del mio cuore confesso che ...

Napoli ko con l'Inter al 91'. Cori razzisti contro Koulibaly : Ancelotti: 'La prossima volta ci fermiamo'. Nonostante il pareggio con l'Atalanta, la Juventus guadagna un punto sui partenopei, sconfitti di misura a tempo scaduto. Vittorie anche per Lazio e Roma. ...

Cosa è successo alla fine di Inter-Napoli : Il difensore senegalese Kalidou Koulibaly è stato espulso dopo aver applaudito polemicamente l'arbitro, ma molti lo difendono perché aveva subito cori razzisti per tutta la partita

Gazzetta : «Inter-Napoli rovinata dal razzismo : Il commento Alessandro De Calò analizza Inter-Napoli sulla Gazzetta dello Sport. Più che della partita, ovviamente, si parla del contesto: «Triste veder finire tra spinte, calcioni e dita negli occhi una partita così. Spintoni in campo, e fuori, qualche incidente tra tifosi. Peccato. A San Siro si giocava per il campionato, uno scontro diretto tra seconda e terza della classe nel giorno in cui bisognava approfittare della frenata della Juve a ...

Inter-Napoli - Raiola durissimo : “gli ululati razzisti a Koulibaly? Un cancro della società - ci vogliono le palle per…” : Parole forti quelle di Raiola, che sottolinea il proprio punto di vista circa quanto accaduto ieri sera a San Siro Un attacco durissimo, in pieno stile Raiola. Il procuratore di Ibrahimovic e Balotelli è intervenuto su quanto accaduto a San Siro durante Inter-Napoli, condannando pesantemente gli ululati razzisti rivolti a Kalidou Koulibaly. Spada/LaPresse Un comportamento pessimo, nei confronti del quale Raiola ha espresso tutto il proprio ...

