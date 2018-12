Inter-Napoli | morto il tifoso interista investito negli scontri prima della partita

Inter-Napoli - morto tifoso Interista investito da un van di ultrà napoletani : C'è il morto. Non ce l'ha fatta, il tifoso nerazzurro che ieri sera era stato investito da un van in via Novara, a pochi metri dallo stadio di San Siro, prima della sfida tra Inter e Napoli. Si tratta di un tifoso nerazzurro di 35 anni che era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Ca

Morto il tifoso Interista investito prima di Inter-Napoli | Negli scontri 4 accoltellati : Tragedia nei pressi di San Siro prima di Inter-Napoli: è Morto, per la gravi ferite riportate, il tifoso interista investito da un van di supporter napoletani. Inutile il ricovero all'Ospedale San Carlo e l'intervento chirurgico d'urgenza per il 35enne

Cori razzisti per Koulibaly - perché Inter-Napoli andava sospesa : Non sarebbe stato solo un segnale giusto. Una volta tanto, sarebbe stato un esempio. Specialmente nel tanto chiacchierato “boxing day”, il ritorno della Serie A di 26 dicembre dopo quasi mezzo secolo. Ma evidentemente alla classe arbitrale manca il coraggio, nonostante Paolo Silvio Mazzoleni sia all’ultimo anno di lavoro. Così non fosse, avrebbe dovuto interrompere Inter-Napoli. I Cori razzisti all’indirizzo di Kalidou Koulibaly, 27enne ...

Procura Figc : "Per noi Inter-Napoli andava sospesa". Il sindaco Sala : "Scuse a Koulibaly a nome di Milano" : "Quei buu sono stati una vergogna, se li risento lascio lo stadio". De Magistris: "Cori Inter-Napoli? Il Paese vive razzismo di Stato"

Inter-Napoli - morto tifoso nerazzurro : investito negli scontri prima della gara : Un tifoso interista di 35 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo di tifosi napoletani mercoledì sera, prima della gara Inter-Napoli a San Siro. A darne notizia è La Repubblica, spiegando che circa un’ora prima dell’inizio della partita, intorno alle 19.30, un gruppo di tifosi nerazzurri ha aggredito i rivali partenopei. Durante gli scontri quattro napoletani sono stati accoltellati. La rissa è avvenuta in via ...

