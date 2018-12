Inter | il padre del tifoso morto | ' Un casinista | ma non un violento'

Gustavo Rodriguez - il Padre di Belen nei Guai! Intervenute le Forze dell’Ordine! : Che cosa è accaduto in queste ore nella lussuosa residenza milanese della famiglia Rodriguez? Perchè sono Intervenute le Forze dell’ordine per placare le ire di Gustavo, Padre di Belen? La verità! Sembrava un tranquillo pomeriggio invernale, quando in uno dei quartieri considerati più chic di Milano, i passanti hanno subito un forte spavento. Dal balcone sito in Brera e precisamente nella via Fiori Chiari, un signore gettava oggetti ed ...

Omicidio Nicola Colloca : 'Chi l'ha visto?' Intervista il padre dell'uomo : Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' Gianluca Nappo è tornato ad occuparsi del caso di Omicidio di Nicola Colloca (49 anni al momento della morte). L'uomo svolgeva l'attività di infermiere e la sua uccisione risale ad oramai oltre otto anni fa. Nonostante il tempo trascorso, sussistono ancora numerosi misteri da chiarire sul triste caso di cronaca nera. Colloca venne trovato carbonizzato all'interno della sua Opel Corsa a ...

Uomini e Donne anticipazioni : Andrea piange per Teresa - padre di lei Interviene : Andrea Dal Corso eliminato da Uomini e Donne? Sembra per sempre Il Vicolo delle News ha aggiunto interessanti dettagli sulle anticipazioni di Uomini e Donne che riguardano Andrea Dal Corso e il suo percorso in trasmissione. Teresa Langella non sembra essere intenzionata a richiamarlo e questa scelta l’ha confermata più volte durante la registrazione. Siamo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Andrea piange per Teresa, padre ...

Leo Gassman : "Mio padre non ha mai Interferito con il mio lavoro. A X Factor ho creato qualcosa di mio - senza usare il cognome" : Leo Gassman è uscito alle semifinali di X-Factor 12, ma non si dispera: "Non mi pento di come si andata e penso che gli obiettivi si raggiungano con il tempo [...] ho cercato di essere il più puro possibile cercando di prendere ogni attimo, ogni suggerimento, ogni emozione e ogni cosa che poteva regalarmi la gente. È stato un orgoglio uscire alla semifinale e so di essermi fatto valere".A Vanity Fair ha raccontato della sua ...

Francesca Alotta : "Nel nuovo disco il mio riscatto e l'amore per mio padre" | L'InterVISTA : La cantante, tra i protagonisti della prima edizione di "Ora o mai più" dopo anni difficili, torna con l'album "Anima...

Andrea Romano (PD) - Di Maio rispondi alle mie tre domande di tuo padre non ci Interessa : “Hai fatto da prestanome?” : Il PD tramite il deputato Andrea Romano con un video pubblicato sul profilo ufficiale del Partito Democratico “Caro Di Maio, a noi non interessa cosa ha fatto tuo padre, ma piuttosto cosa hai fatto tu: rispondi a queste tre domande e rispondi in Parlamento”. A chiedere spiegazioni al vicepremier – al centro della bufera per gli episodi di lavoro nero nell’azienda che fu del padre Antonio e ora sua al 50% -, è il deputato ...

Polemiche Roma-Inter? La figlia di Biscardi : “mio padre ci avrebbe fatto 3 puntate” : La figlia di Aldo Biscardi è intervenuta in merito alle Polemiche seguite all’incontro tra Roma ed Inter: il padre fece una crociata per la moviola in campo “L’episodio di Zaniolo in Roma-Inter? Mio padre ci avrebbe fatto minimo tre puntate…sarebbe partito da lì per arrivare ad altri casi, ma non avrebbe più smesso di attaccare arbitri e sistema“. Lo ha detto la figlia di Aldo Biscardi, Antonella, ...

Inter - Spalletti : ''Bello tornare a Roma. Padre Lautaro? Crea danno anche a squadra'' : MILANO - Eccolo Luciano Spalletti. E' apparentemente rilassato, ma dentro ribolle ancora per la sconfitta contro il Tottenham in Champions . E ora la Roma. Con quale stato d'animo torna a Roma? 'Con ...

Inter - Spalletti e la dura risposta al padre di Lautaro Martinez : Inter, Luciano Spalletti ha parlato del caso Lautaro Martinez che ha acceso la settimana nerazzurra dopo la gara col Tottenham “Quando ci sono dichiarazioni, se sono vere, si prendono in esame e si parla. Io della famiglia di Lautaro conosco solo il giocatore. Quello che è importante è che lui si renda conto che suo papà tentando di attaccare me in realtà attacca l’Inter e crea problemi a lui, perché finisce per danneggiare la ...

Inter - Spalletti risponde al padre di Lautaro : “Così danneggia l’Inter e crea problemi al figlio” : Nella conferenza della vigilia di Roma-Inter Luciano Spalletti ha risposto per le rime al padre di Lautaro Martinez, che dopo Tottenham-Inter lo aveva attaccato su Twitter per non aver impiegato il figlio: “Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l’Inter e crea problemi allo stesso giocatore. danneggia la sua immagine e può danneggiare il rapporto coi compagni“. E ha ...

Spalletti - padre Lautaro? danno a Inter : ANSA, - MILANO, 1 DIC - "Facendo queste dichiarazioni e tentando di attaccare me, il papà di Lautaro attacca anche l'Inter e crea problemi allo stesso giocatore. Danneggia la sua immagine e può ...

Inter - il padre di Lautaro contro Spalletti : 'Finirà la tua buona sorte' : ROMA - Non sembra essere andata giù al padre dell'attaccante dell' Inter Lautaro Martinez la decisione di non far giocare il giovane argentino nel match contro il Tottenham . E lo ha voluto far sapere ...

Inter - lo sfogo del padre di Lautaro contro Luciano Spalletti : 'Continua così e la tua buona sorte finirà' : Un vero e proprio tweet premonitore quello di Mario Jose Martinez , padre dell'attaccante dell' Inter Lautaro , contro l'allenatore neroazzurro Luciano Spalletti . Il post, infatti, è stato scritto ...