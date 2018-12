ilfattoquotidiano

: Inquinamento e clima: molti problemi ma qualche spiraglio. Che anno è stato per l’ambiente il 2018 - erregi69 : Inquinamento e clima: molti problemi ma qualche spiraglio. Che anno è stato per l’ambiente il 2018 - TutteLeNotizie : Inquinamento e clima: molti problemi ma qualche spiraglio. Che anno è stato per l’ambiente… - ilfattoblog : Inquinamento e clima: molti problemi ma qualche spiraglio. Che anno è stato per l’ambiente il 2018 -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Siamo arrivati in fondo al 2018, undove non abbiamo visto eventi eclatanti, ma la conferma di certe tendenze a lungo termine che già si intuivano e che adesso sono più chiare. Vediamo di riassumerne qualcuna.1. Il 2018 ha marcato il centenario della fine della Grande guerra, quella che, al suo tempo, si diceva avrebbe dovuto mettere fine a tutti i conflitti. Era troppo, certamente, ma perlomeno ci potevamo aspettare di aver riflettuto su certe cose. Invece, l’anniversario è passato in sordina e siamo nel pieno di una corsa agli armamenti che ricorda la situazione di quella che oltre cento anni fa portò alla prima guerra veramente “mondiale” della storia umana. Purtroppo, da un’analisi statistica dei dati storici degli ultimi seicento anni che abbiamo fatto insieme con i miei collaboratori (Martelloni e di Patti), sembra proprio che non ci sia nessuna tendenza a una riduzione ...