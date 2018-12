Indonesia | le autorità temono un nuovo tsunami | potrebbe collassare il cono vulcanico

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Non si placa l'attività del vulcano Anak Krakatoa in. La stessa continua in maniera incessante, e ha già provocato, come ben si sa, numerosissime vittime e sfollati. Il bilancio è drammatico, e per ora le cifre si attestano a 429 morti e 1500 feriti. Un'emergenza senza precedenti, che vede lene impegnate a garantire la massima sicurezza possibile, le stesseinfatti che i fianchi del vulcano possano. Se ciò dovesse accadere una nuova onda anomala si abbatterà sulla costa, sempre nel territorio compreso tra le isole di Giava e Sumatra, dove appunto si trova il vulcano.Timore che ilsi sbricioli in mare Il servizio meteorologico e geosismico di Giacarta (capitale dell') sta tenendo sotto stretta osservazione il vulcano. Nella notte appena trascorsa gli abitanti sono stati svegliati da fortissimi boati, tale ...