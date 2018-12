Incidenti in Montagna | scalatore cade da cascata ghiacciata | recuperato

Incidenti in Montagna : escursionista ferito in Val Soana : Un escursionista è rimasto ferito in alta Val Soana (Torino) a causa di una scivolata sulla neve: l’incidente è avvenuto lungo il sentiero tra Valprato Soana e il santuario di San Besso. Sul posto un’eliambulanza del servizio 118 con a bordo tecnici della stazione locale del soccorso alpino. Una volta a valle, l’uomo, che ha riportato escoriazioni e traumi, ha raggiunto l’ospedale accompagnato da parenti. L'articolo ...

Incidenti in montagna : salvati 4 escursionisti nel Biellese : Ieri sera soccorso alpino e vigili del fuoco hanno recuperato 4 escursionisti che si erano smarriti sulle montagne biellesi: il gruppo, composto da un uomo di 72 anni, due nipoti di 19 e un amico di 42 anni, era stato colto dal buio mentre si trovava in località Bocchetto Sessera. Gli escursionisti hanno chiesto aiuto intorno alle 18 e sono stati tratti in salvo intorno alle 23. L'articolo Incidenti in montagna: salvati 4 escursionisti nel ...

Incidenti Montagna : il Soccorso Alpino punta sulla prevenzione : “Migliorare la prevenzione degli Incidenti e la sensibilizzazione dei frequentatori della montagna sulle buone norme da adottare in caso di incidente, per rendere più efficiente ed efficace il nostro intervento”. Tempo di consigli, e di bilanci, per il Soccorso Alpino piemontese, che nell’augurare buon Natale agli appassionati di montagna fa il punto sulle attività svolte. “Rispetto al passato non siamo intervenuti in ...

Incidenti Montagna : trovato morto l’uomo disperso nel Tarvisiano : È stato ritrovato senza vita l’escursionista disperso da domenica 9 dicembre nel Tarvisiano. Lo comunica in una nota il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Fvg. L’uomo, di 44 anni, di Tarvisio, è stato avvistato intorno alle 14 in fondo ad un canale a quota 1200 metri da uno dei due elicotteri della Protezione Civile che perlustravano la zona. Di origini toscane, l’escursionista si era recato ieri sul sentiero 511 ...

Incidenti in Montagna : alpinista muore al Passo del Tonale : Grave incidente questa mattina al Passo del Tonale, tra la provincia di Brescia e quella di Trento: un alpinista è morto precipitando lungo una parete di roccia e neve. Non sono ancora note le generalità dell’uomo. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso Alpino. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista muore al Passo del Tonale sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : cacciatore trovato morto in Alto Adige : In Alto Adige la scorsa notte è stato trovato morto un cacciatore, ai piedi di un pendio nei pressi di Castelrotto. L’allarme era scattato in serata, quando l’uomo non ha fatto rientro a casa. Il corpo è stato recuperato in un bosco in zona Sant’Osvaldo. E’ possibile che l’uomo sia scivolato e per poi precipitare morendo sul colpo. Sul posto soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri. L'articolo Incidenti in ...

Incidenti in Montagna : 136 morti nel 2018 in Svizzera : Nei primi 9 mesi del 2018 ben 136 persone hanno perso la vita in Incidenti di Montagna in Svizzera: quasi il 50% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spiega in una nota il Club Alpino Svizzero (CAS), fornendo il suo bilancio intermedio. Le abbondanti nevicate dello scorso inverno e le condizioni insolitamente calde di quest’estate hanno generato molta attività in Montagna nel 2018, rileva il CAS. Nel corso del 2018, le ...

Incidenti in Montagna : cade per diversi metri - escursionista soccorso in Piemonte : Un uomo di 73 anni, residente in valle Anzasca, non è rientrato da una escursione, facendo quindi scattare l’allarme e le ricerche del soccorso alpino di Macugnaga all’Alpe Soi: è stato localizzato sopra Bannio Anzino (Verbania). Il pensionato è caduto per diversi metri, riportando diversi traumi. L’uomo è stato trasportato a valle con una barella e poi trasferito in ambulanza all’ospedale di Domodossola. L'articolo ...

Incidenti in Montagna : morto alpinista 64enne in Svizzera : Incidente in Svizzera, sul versante dell’Hinter Grauspitz, nella zona del Comune di Fläsch (GR): un alpinista 64enne è morto in seguito ad una caduta. L’uomo, insieme ad un amico 72enne, si trovava sul crinale tra lo Schwarzhorn e l’Hinter Grauspitz a un’altitudine di 2.500 metri: sembrerebbe che l’uomo sia scivolato e nella caduta abbia riportato lesioni mortali. La Guardia aerea Svizzera di soccorso Rega non ha ...

Pinerolo - Incidenti Montagna : due morti : 7.26 Sono stati trovati morti i 2 escursionisti dispersi sulle montagne della zozona di Pinerolo che i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese cercavano da ieri sera. A monte del rifugio Granero è stato individuato un 65enne, precipitato con la mountain bike forse a causa di una placca di neve gelata. Individuato invece nei pressi del colle del Sabbione, in Val Chisone,il cadavere di un escursionista. Dopo l'apertura delle basi ...

Incidenti in Montagna : alpinista precipita nel Torinese - morto : Incidente questa mattina nel vallone di Piantonetto, comune di Locana, nel Canavese: un alpinista di 29 anni residente nel Torinese è deceduto dopo essere precipitato dalla parete del Becco Meridionale della Tribolazione. L’allarme è stato lanciato da un’altra cordata in zona. Il recupero della salma, effettuato dagli uomini del Soccorso Alpino Piemontese a bordo dell’eliambulanza 118, è avvenuto in condizioni molto ...