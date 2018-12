In difesa della nobiltà | la vita dei conti Crawley è un sontuoso film

Manchester United - fari sulla Serie A per rinforzare la difesa : pressing su Milenkovic della Fiorentina : Era un pallino di Josè Mourinho, ma l'addio tra il portoghese e il Manchester United non l'ha spedito fuori dai radar del calciomercato dei Red Devils. Lo United continua a osservare con estrema ...

Il segretario della difesa statunitense Jim Mattis lascerà il suo incarico in anticipo per decisione di Trump : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso e annunciato su Twitter che il segretario della Difesa Jim Mattis lascerà il suo incarico il primo gennaio, anziché a fine febbraio come aveva detto Mattis nel dare le dimissioni, lo scorso

In difesa della meritocrazia senza dare sponda allo spirito anti elitista : Professor Sabino Cassese, ritorna periodicamente la critica alla meritocrazia. Da ultimo Kwame Anthony Appiah, in un lungo articolo nella New York Review of Books, dedicato a Michael Young, che nel 1958 coniò il termine “meritocrazia”. L’articolo, intitolato “The Red Baron” con un indiretto riferime

Napoli - 3 punti con il minimo sforzo : prova monstre della difesa che fa anche le veci di un attacco bello ma fumoso : Il Napoli supera di misura una buona Spal: l’attacco dei partenopei sfiora più volte il gol ma non riesce ad incidere, la rete della vittoria arrivata dalla difesa, perfetta nelle due fasi, con Albiol L’ultima giornata di Serie A prima di Natale regala 3 punti al Napoli sotto l’albero. I partenopei superano di misura, con il risultato di 1-0, una buona Spal capace di difendersi e ripartire rendendosi anche a volte ...

Gli Usa via dalla Siria e dall'Afghanistan : il ministro della difesa si dimette : Con molti osservatori che mettono in evidenza come la posizione assunta da Trump sia paradossalmente molto simile all'atteggiamento di Barack Obama sulla politica da seguire in Medio Oriente, una ...

Trump perde un altro ministro : lascia il segretario della difesa Mattis Chi è : Il presidente americano: «Andrà in pensione alla fine di febbraio dopo aver servito la mia amministrazione come segretario alla Difesa per gli ultimi due anni». Il generale nella lettera di dimissioni: «Trump merita un segretario con idee allineate alle sue»

F35 - il ministero della difesa : “Il programma sarà rivisto - annuncio nel 2019” : “È ancora in corso la valutazione tecnica avviata sul programma del caccia F35. Come ripetuto più volte riteniamo prioritaria una interlocuzione con gli Usa, ma quel che è certo è che il programma sarà rivisto, nel rispetto degli impegni presi ma tenendo anche conto dell’interesse nazionale. Nei primi mesi del 2019 comunicheremo l’esito della valutazione”. Lo apprende l’Ansa da fonti della Difesa, le quali sottolineano che ...

difesa e Griezmann tra i punti di forza dell'Atletico - avversario della Juve in Champions : La Juventus, in estate ha sostenuto un esborso di 100 milioni di euro per acquistare Cristiano Ronaldo con l'obiettivo di avere più possibilità di conquistare la Champions League. L'attaccante non sta deludendo le attese: infatti, sia in Serie A che nel massimo torneo europeo, sta lasciando la sua impronta. Archiviata la fase a gironi, oggi a Nyon hanno avuto luogo i sorteggi per gli ottavi di finale. La Juventus, nonostante si sia presentata ...

Bracconaggio : in Sudafrica si combatte una guerriglia a difesa della fauna locale : Migliaia di esemplari di elefanti e rinoceranti uccisi ogni anno, mutilati delle loro corna; leoni privati delle zampe per rispondere alle esigenze di qualche antica usanza. Il Bracconaggio ...

Dario Argento - Vieni da Me/ Dal remake di Suspiria alla difesa della figlia Asia : 'Pronto a sostenerla sempre' : Dario Argento a Vieni da Me, dalla sua carriera alla difesa della figlia Asia: 'Pronto ad appoggiarla sempre'. Si parlerà anche di lei oggi?

Salvini in Israele definisce terroristi Hezbollah : 'Preoccupazione e imbarazzo' al ministero della difesa : 'Preoccupazione' e 'imbarazzo' trapelano tra i corridoi del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil a seguito del post pubblicato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha ...