Impresa epica per un 33enne americano | è la prima persona ad aver attraversato

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Nel giorno di Santo Stefano, Colin O’Brady,di Portland, Oregon, ha portato a termine un’considerata impossibile. O’Brady, infatti, è diventato laad attrsare l’Antartide da solo senza alcuna assistenza, camminando per il continente antartico per 54 giorni. Amici, famiglia e fan hanno seguito il viaggio di circa 1.500km di Colin in tempo reale grazie ai social.Nonostante O’Brady inizialmente avesse pensato di voler un cheeseburger alla fine del suo impossibile viaggio, la moglie Jenna Besaw ha dichiarato che fantasticava su pesce fresco e insalata dopomangiato prevalentemente cibo liofilizzato per 54 giorni. O’Brady ha documentato quasi interamente il suo viaggio, che ha rinominato Impossible First, sui social media. Ieri, 26 novembre, ha scritto dicoperto gli ultimi 130km in un’unica ed improvvisa spinta finale fino al ...