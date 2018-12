Il sindaco Rinaldo Marchesi fa il bilancio del 2018 del Comune di Barbarano Romano

Corinaldo - il sindaco : 'Carte in regola per l'apertura. Controlli interni spettano ai gestori' : "Quando ho autorizzato l'apertura del locale ho verificato i requisiti e le carte erano in regola ": è così che risponde il sindaco di Corinaldo , An, Matteo Principi alle accuse che gli sono state ...

Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a Non è l’Arena e il popolo dei social insorge : “Vergogna!” : Sono tanti i dubbi avanzati dal popolo dei social in questi minuti in rete e tutto perché l’attacco di Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a Non è l’Arena non è passato inosservato.Per chi non la conoscesse ancora, Corinaldo è la piccola cittadina dove è avvenuta la tragedia della discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta un paio di giorni fa e che ha fatto 6 vittime e decine di feriti di cui 7 versano in gravi ...