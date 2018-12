Il romanticismo del lago d’Iseo

Oroscopo del 22 dicembre : preparativi per i Pesci - romanticismo per Ariete : Scopriamo quali sono le previsioni dell’Oroscopo del giorno 22 dicembre per i vari segni dello zodiaco. La giornata di sabato sarà particolarmente impegnativa per il Cancro a causa di molte cose da fare in ambito lavorativo e i Gemelli, molto polemici. Più libertà e un clima natalizio sempre più presente caratterizzeranno gli altri segni, in particolare il Capricorno e il segno dell'Acquario. Di seguito le previsioni astrologiche per la giornata ...