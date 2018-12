Il regalo di Natale di Virginia Raggi alla città di Roma

Il regalo di Natale più commovente lo riceve questo papà dalle figlie : il peluche ha una voce inattesa - e lui reagisce così : “Nostro padre si rifiuta di comprare un nuovo telefono perché perderebbe un messaggio vocale di sua mamma, registrato nel cellulare vecchio. così io e mia sorella abbiamo deciso di metterlo in questo peluche“. Sono le parole di Melia, una ragazza del North Carolina, che ha condiviso su Twitter il regalo speciale fatto al padre. Video Twitter/@meliatinnin L'articolo Il regalo di Natale più commovente lo riceve questo papà dalle ...

Prima il cesto regalo - subito dopo la lettera di licenziamento : Natale amaro per 40 lavoratori : “Dal Canada 6 arrivato” e “In 5 minuti ci hai licenziato” “Buon Natale”, sono i tre striscioni appesi da alcuni giorni ai cancelli della Hammond Power Solutions di Marnate, in provincia di Varese, dove i 40 dipendenti hanno ricevuto la lettera di licenziamento due ore dopo essersi visti recapitare sulle scrivanie il cesto di Natale, la scorsa setti...

Il regalo di Natale più bello lo riceve questo cane che soffre d’ansia : la padrona gli fa una sorpresa - e lui reagisce così : Ci troviamo in Texas, negli Stati Uniti. Nicolette Hall, 23 anni, vive da un anno in compagnia di Minnie, un golden retriever femmina che soffre d’ansia. Per Natale, ha pensato di farle un regalo: un cucciolo di golden, Parker. “L’ho fatto perché avere un nuovo amico le può servire per superare i suoi problemi”. Video Facebook L'articolo Il regalo di Natale più bello lo riceve questo cane che soffre d’ansia: la ...

regalo di Natale : Ieri sera, vigilia, dopo un boccone, quattro bocconi, o forse sei, di salmone con formaggio spalmato e cipolle rosse, mia moglie ha deciso che sarebbe andata a messa oggi, il giorno di Natale. Verso mezzanotte, mentre le canuzze erano un po’ nervose per l’assenza della tata, ho aperto la finestra, u

WWE – Lana - regalo di Natale hot per i fan! Balletto sexy e vestito che si alza : il lato B finisce sui social! [VIDEO] : Lana ha reso più ‘liete’ le feste di tutti i suoi fan! La moglie di Rusev, vestita da ‘elfo natalizio’, si lascia andare in un Balletto sexy: il vestito si alza e mette in mostra il lato b È festa anche in WWE e le superstar della federazione di wrestling più amata al mondo si hanno augurato, a modo loro, un felice Natale a tutti i fan. Qualcuno però, ha reso certamente più liete le feste di tutti i fan. Stiamo ...

Sampdoria - regalo di Natale ai tifosi : ufficiale il rinnovo di Quagliarella : Tempo di Natale, diventata ormai una festa consumistica. Corsa all'ultimo minuto, strade affollate, negozi stracolmi e casse straripanti. È questo lo scenario che si va sempre più delineando verso il ...

Natale - Cna : “Il viaggio come regalo più gettonato” : Sotto l’albero tra i regali appare una new entry: il viaggio. Entrato timidamente tra le strenne qualche anno fa, si sta imponendo tra i doni più gettonati. Appena dietro gli evergreen cioè le specialità enogastronomiche e prodotti di bellezza, i capi d’abbigliamento, i libri e ormai tantissime apparecchiature tecnologiche, diventate un classico con la svolta nei consumi del nuovo millennio. A rilevarlo una indagine condotta dal ...

Il regalo di Natale parla bianconero : «Adrianaaa!» - VIDEO e FOTO : La modella di origini rumene Adriana Bazgan: tra la Juventus ed il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Conte - Si faccia un regalo di Natale : cancelli la sovrattassa sul "Buonismo" : La politica di governo è all'essenza proprio questo: promesse sociali che vengono mantenute e su cui si riscuote il dividendo elettorale. Ma quando si costruisce una manovra di governo su due ...

L'Eredità. da Flavio Insinna il regalo di Natale molto sospetto : volano via migliaia di euro : Sospetti a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale di Rai 1 che non si è fermato neppure alla vigilia di Natale. Che tipo di sospetto? Presto detto: la Rai si è fatta prendere dall'atmosfera natalizia e ha consegnato una vittoria facile facile alla concorrente? Possibile. Il punto è che la c

I Pearl Jam fanno il regalo di Natale a tutti i fan : online brani rari e inediti : Cosa aspettarsi a Natale oltre che una dose massiccia di regali da scartare sotto l'albero? Sicuramente molti non si sarebbero aspettati questi gustosi regalini da parte dei Pearl Jam: infatti, la band di Eddie Vedder ha diffuso in rete, tramite il proprio canale ufficiale di YouTube, una serie di brani mai pubblicati, delle vere e proprie rarità che fanno parte dell'enorme repertorio della band di Seattle. Si tratta di canzoni a tema ...

“Guardate”. Il regalo di Natale dell’alunna alla maestra. Ecco perché è così speciale. La più bella storia di Natale che sentirete oggi : Forse il significato del Natale, in fondo, è questa storia che vi stiamo per raccontare. La protagonista si chiama Rachel Uretsky-Pratt e fa l’insegnante alle scuole elementari “Amistad” di Washington. Solo qualche giorno fa, durante l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, ha ricevuto un dono commovente da parte di una bambina che non aveva molto da dare. La piccola, come riporta l’Independent, ha raccolto i ...