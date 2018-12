huffingtonpost

: Il padre di Daniele Belardinelli, ultrà morto a Milano: 'Mio figlio casinista, ma non violento' - HuffPostItalia : Il padre di Daniele Belardinelli, ultrà morto a Milano: 'Mio figlio casinista, ma non violento' - Iamnaples : Vincenzo Berardinelli, padre di Daniele, è stato intervistato dal TG1 - ZIORIUMA : per il padre era un bravo ragazzo . Rispetto la morte e spero che riposi in pace -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) "Si attendono i risultati dell'autopsia per capire come è successo. Si dice che lui scappava e la vettura gli è andata dietro e lo ha investito". Lo dice al TG1 Rai Vincenzodi, il tifosofuori da San Siro dopo essere stato investito da un Suv ieri prima della partita tra Inter e Napoli."Magari è stato un incidente. Io non dico che ce l'aveva con lui. Certo uno va a vedere una partita in santa pace e sa che va ma non sa se torna". Alla domanda se fosse in mezzo agli ultras varesini armati di spranghe pronti a tendere un agguato alle vetture dei tifosi partenopei, risponde così: "Forse era in mezzo alla mischia, ma non penso che fosse con la spranga". Papàriconosce che ilera un ultrà un po' turbolento. "Che aveva avuto il Daspo lo sapete tutti - dice -. Era un, un tifoso, ma non ...