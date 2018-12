Il noto avvocato e youtuber LegalEagle dice la sua sulle recenti cause legate ai balli di

eurogamer

(Di giovedì 27 dicembre 2018) 2Milly, Alfonso Ribeiro ed il ragazzo dello zaino sono solo alcune delle tante celebrità che hanno portato Epic Games in tribunale, con l'accusa di aver rubato i loro passi di danza ed di averli inseriti come emote a pagamento nel popolare battle royale Fortnite.Come riporta FORTNITE INTEL, su internet si è sviluppato fin da subito un accesso dibattito in quanto la legge americana non sembra essere molto chiara su questo argomento (c'è una direttiva generale ma bisogna valutare caso per caso). Ilha voluto dire la sua su questo spinoso argomento tramite un video.L'inizia ripercorrendo la nascita della legge sul copyright, spiegando che effettivamente protegge anche le coreografie, ad esempio nessuno può copiare interamente una coreografia di terze parti, tuttavia questo divieto non si applica se si vuole ricreare parte di una ...