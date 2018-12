Il mondo del calcio si schiera con Koulibaly

Presto in India il ponte ferroviario più alto del mondo : 359m sul fiume Chenab a prova di esplosione [FOTO] : 1/17 ...

Al via in Germania la Chaos Comunication Congress con tutti gli hacker del mondo : Quattro giorni intensi dove temi che riguardano la tecnologia si intrecciano ad altri temi che riguardano le società e le utopie. Il tutto attraverso avvenimenti workshop e incontri.

Sci alpino - Coppa del mondo 2019 : semaforo verde per le gare di Oslo e Zagabria - in pista a Capodanno e all’Epifania. Programma - date e orari : La FIS ha dato semaforo verde per le prossime gare della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, quelle che apriranno il nuovo anno solare dopo gli appuntamenti di Bormio e Semmering in Programma nei prossimi giorni. Il Circo Bianco sbarcherà regolarmente a Oslo (Norvegia) per un city event rivolto a entrambi i sessi (martedì 1° dicembre) e poi affronterà la grande classica di Zagabria (Croazia) dove sono previsti due slalom (sabato 5 gennaio ...

Sci alpino - Coppa del mondo Bormio 2018 : una discesa libera senza un vero favorito - chi sarà il padrone della Stelvio? : Dopo il break dovuto alle festività natalizie, torna la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, con l’ultimo appuntamento prima di Capodanno, ovvero la due-giorno di Bormio. Sulle neve della Valtellina, infatti, andranno in scena una discesa libera (domani alle ore 11.30) ed un supergigante (venerdì alle 11.45), con gli uomini-jet pronti a darsi battaglia sulla Stelvio, una pista con punti tecnici e selettivi e altri nei quali si toccano ...

Sci - Coppa del mondo Semmering 2018 : condizioni di neve difficili per il gigante femminile di domani : Il tempo del quarto gigante femminile della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino femminile si avvicina. A Semmering (Austria) le nove azzurre che saranno impegnate domani in questa prova sono state costrette, quest’oggi, a sciare sulla pista di riscaldamento e non su quella di gara per le difficili condizioni del manto nevoso. Il tracciato, infatti, presenta uno strato molle di circa 10 cm e il clima umido e le temperature ben al di ...

Trump in Iraq - "Non siamo i gendarmi del mondo" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Gli occhi del mondo su Putin : testato un missile nucleare 20 volte più veloce del suono : Si conclude così il 2018 di Putin, con il test di un missile ipersonico che ben rappresenta la personalità del leader russo e la sua potenza a livello intercontinentale. Si chiama Avangard l'ultimo ...

Sci alpino - sei i gigantisi di Coppa del mondo al lavoro sul Tonale in vista della gara di Adelboden : La squadra maschile di gigante si allena sul Tonale, quattro giorni di lavoro in vista di Adelboden Saranno in sei i gigantisti della squadra maschile di Coppa del Mondo a riprendere la preparazione a Ponte di Legno, sul Tonale, dopo la pausa natalizia. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato gli atleti per il periodo che va da mercoledì 27 a domenica 30 dicembre: si tratta di Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Giulio Bosca, ...

Sci alpino - Coppa del mondo Bormio 2018 : Peter Fill - fermato dal mal di schiena - rinuncia a discesa e superG : Brutta tegola per la squadra azzurra che si appresta a disputare discesa libera e superGigante validi per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino in quel di Bormio: Peter Fill, che nella seconda prova cronometrata odierna sarebbe sceso in pista con il pettorale numero dieci è stato costretto a dare forfait a causa del mal di schiena e non sarà al cancelletto di partenza nei prossimi giorni. Al sito della FISI Peter Fill ha raccontato i motivi ...

Sci alpino - Coppa del mondo Semmering 2018 : Federica Brignone vuole chiudere l’anno con il pettorale rosso : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria, per la precisione a Semmering, per le ultime gare del 2018. Sarà una due giorni dedicata alle discipline tecniche e soprattutto il gigante di domani interessa particolarmente i colori azzurri. Infatti Federica Brignone si presenterà al cancelletto di partenza ancora una volta con il pettorale rosso di leader della classifica di specialità e l’obiettivo è quello di mantenerlo ...

Inter-Napoli - è morto un tifoso interista dopo il caos al Meazza : il mondo del calcio ha deluso ancora! : Boxing Day di Serie A caratterizzato da razzismo, morte e scontri, una vergogna per il nostro calcio che sembra non voler cambiare Un morto e 4 feriti gravi, un bollettino di guerra quello del primo Boxing Day del calcio italiano. Doveva essere una festa per la nostra Serie A, invece si è trasformata in una giornata di morte e razzismo in quel di Milano col caso Koulibaly a far discutere. Come detto, ci è scappato anche il morto. Si tratta ...

Sci alpino - Coppa del mondo Semmering 2018 : Federica Brignone vuole chiudere l’anno con il pettorale rosso : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria, per la precisione a Semmering, per le ultime gare del 2018. Sarà una due giorni dedicata alle discipline tecniche e soprattutto il gigante di domani interessa particolarmente i colori azzurri. Infatti Federica Brignone si presenterà al cancelletto di partenza ancora una volta con il pettorale rosso di leader della classifica di specialità e l’obiettivo è quello di mantenerlo ...

Trump in Iraq : 'restiamo - ma non siamo sentinelle del mondo' : Il presidente americano ringrazia i militari. Prima del rientro alla Casa Bianca, scalo tecnico e saluto anche alla base americana in Germania -

Usa - Trump : non possiamo continuare a essere il poliziotto del mondo - : 'Gli Stati Uniti non possono continuare ad essere il poliziotto del mondo', ha detto Trump. 'Non è giusto quando il fardello è tutto su di noi, …