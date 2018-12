Il licenziamento dopo il cesto di Natale | il caso della Hps di Marnate

vanityfair

(Di giovedì 27 dicembre 2018) C’è chi è stato dipendenteHammond Power Solutions per 24 ore appena. La lettera di assunzione il 17 dicembre quella diil 18 insieme aldisecondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno per spiegare quanto sia stato un fulmine a ciel sereno l’annunciochiusurasede di, in provincia di Varese, dell’azienda, a pochi giorni dalSono quaranta i dipendentiHammond, che ha nome straniero perché acquistata 6 anni fa da una multinazionale canadese, ma storica realtà del territorio da sempre, prima come Elettromeccanicase e poi comeTrasformatori.Alle due del pomeriggio di martedì 18 hanno ricevuto la cesta dicon gli auguri, due orela comunicazione che per la sede diera stata aperta la procedura di cessazione dell’attività. La chiusura definitiva dell’azienda è una delle possibili ...