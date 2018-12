Il Giappone riprende la caccia alle balene per scopi commerciali | un massacro senza

Massacro senza fine - il Giappone riprende la caccia alle balene : Il governo Giapponese ha comunicato che uscirà dall' International Whaling Commission , IWC, per riprendere la caccia alle balene a scopi commerciali dal 2019. Una decisione che farà molto discutere a ...

Il Giappone riprenderà la caccia commerciale alle balene

