Il Giappone riapre la caccia alle balene

(Di giovedì 27 dicembre 2018) LainLainLainLainLainLainLainLainLainLainLainLainIl 2019 è l’anno in cui ilricomincia are le. Non che avesse mai davvero smesso utilizzando la copertura dellaa scopo di ricerca, ma ora è pubblicamente riaperta laa scopo commerciale. Ilsi ritira dalla Commissione Internazionale per la, Iwc, l’organo che ne controlla la protezione da 70 anni e da luglio riprende laSarà permessa solo nelle acque territorialisi, resterà vietata nelle acque dell’Antartide e ...