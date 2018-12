Il direttore della Gazzetta | «Il gesto di Koulibaly determinato dai buu razzisti»

ilnapolista

(Di giovedì 27 dicembre 2018) “Una vergogna che Milano non merita” Andrea Monti,, ha rilasciato un commento video al sitoRosea.«Purtroppo è stata anche un bruttissima partita. Quei fischi e ululatiche per tutta la serata sono stati indirizzati asono una vergogna e una ignominia che Milan non merita»«Quei fischi e ululati, quei buu – per cui secondo me le partite andrebbero sospese al secondo richiamo o al primo – hannoil nervosismo diche era stato fin lì il migliore in campo.«Ha applaudito l’arbitro dopo l’ammonizione, Mazzoleni ha applicato il regolamento ma per tanti che stavano guardando la partita la sensazione è stata: “arbitro , girati dall’altra parte”, il contesto era un contesto proibitivo, quel che abbiamo visto a San Siro è molto brutto e non deve assolutamente ripetersi»L'articolo Il ...