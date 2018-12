Il desolante fallimento del Boxing Day all' italiana | un morto | razzismo e polemiche Ma

huffingtonpost

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Due turni di squalifica per Koulibaly preso di mira dai cori razzisti di San Siro, due giornate a porte chiuse per l'Inter e un ulteriore match con il secondo anello verde senza spettatori, un ultrà del Varesenegli scontri del pre-partita, e la consueta quanto stucchevole scia di. È il lascito della prima giornata di campionato nelDay, tradizione ultracentenaria tutta inglese di far disputare i match della massima serie di calcio a Santo Stefano, quando Oltremanica è usanza donare ai più bisognosi (di qui il nome "day") all'insegna della solidarietà. Il calcio come "dono" ai suoi tifosi. E invece, in Italia, tutto quello che poteva andare male è andato peggio, e lo spirito natalizio ha fatto posto alla violenza orchestrata a tavolino.Circa cento ultrà dell'Inter, del Varese e del Nizza si sono ritrovati ...