Il delitto di Pesaro | la polemica sulla Nutella di Salvini e quello che non ha funzionato

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Era di livello minimo il dispositivo di protezione per Marcello Bruzzese, 51 anni, fratello di un pentito di ‘ndrangheta, che è stato ucciso la sera del 25 dicembre a. Non era persona nuova, come accade a chi ha protezione massima, non aveva cambiato identità. Sul citofono c’era il suo cognome, la casa però gli era stata data dal ministero dell’Interno come lo stipendio che l’uomo percepiva.Secondo quanto riporta il Corriere della Sera aveva anche chiesto di uscire dal programma previsto per i familiari di chi collabora con la giustizia.L’AGGUATO Chi ha sentito i colpi nella notte del giorno di Natale pensava ai petardi, non a un agguato in una città tranquilla come. Invece erano i 30 colpi sparati a Bruzzese con una calibro 9 forse da due uomini incappucciati. Lo hanno aspettato sotto casa, mentre metteva la macchina nel garage. L’uomo viveva acon moglie e ...