Il commissario Bucci ad Autostrade

Genova - la ricostruzione del ponte partirà il 31 marzo. Il commissario Bucci : pronto in un anno : Il nuovo ponte sul Polcevera a Genova sarà costruito da Salini Impregilo insieme con Fincantieri e Italferr. Come anticipato da La Stampa e dal Secolo XIX il progetto sarà eseguito da Italferr sull’idea dell’architetto genovese Renzo Piano. Il raggruppamento ha vinto la gara che era diventata un testa a testa con il gruppo Cimolai di Pordenone. L...

Genova - il commissario Bucci annuncia : nuovo ponte a Natale 2019 : 'Avremo il nuovo ponte a Natale del 2019 '. Così il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto della A10 sul Polcevera Marco Bucci , inaugurando questa mattina poco dopo le 11 il ...

Ponte Morandi - commissario Bucci conferma : nessuna diffida da Autostrade : Lunedì termine ultimo per presentare progetti di demolizione. Di Maio: Aspi faccia ciò che vuole ma non ricostruirà -

Ponte Morandi - il commissario Bucci : “Nuovo viadotto entro il 2020 - per i lavori ci vorranno da 12 a 14 mesi” : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, Marco Bucci, ha annunciato che la realizzazione del nuovo viadotto prevede un tempo che va dai 12 ai 14 mesi. “Un nuovo Ponte per la città è previsto entro la metà del 2020 – ha detto Bucci a Palazzo Tursi -. Stando a tutti i progetti proposti che ho visto, ci vorranno da un minimo di 12 a un massimo di 14 mesi”. L'articolo Ponte Morandi, il commissario ...