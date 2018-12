Il Cav | Il governo colpisce il volontariato

Cav : governo non durerà : ANSA, - TORINO, 17 NOV - "Sono ogni giorno più convinto che l'anomalia del governo giallo-verde non possa durare a lungo. Le loro contraddizioni in ogni campo cominciano ad esplodere insanabili, ...

L'economista egiziano Abdel Khalik Farouk è stato arrestato a causa di un libro in cui critiCava il governo : La polizia egiziana ha arrestato l'economista Abdel Khalik Farouk a causa di un libro in cui criticava la situazione economica del paese e le politiche del presidente Abdel Fattah al Sisi. L'arresto è avvenuto domenica 21 ottobre, e arriva in seguito al sequestro