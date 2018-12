Il calcio non si cambia così

Morto ultrà investito da un suv. Scontri e razzismo - il calcio non si ferma : Il mondo del calcio al centro delle polemiche per le violenze prima della partita di San Siro fra Inter e Napoli. Daniele Belardinelli è stato travolto dopo aver attaccato un pulmino di tifosi ...

Il desolante fallimento del Boxing Day all'italiana : un morto - razzismo e polemiche. Ma il calcio non si ferma : sabato di nuovo in campo : Due turni di squalifica per Koulibaly preso di mira dai cori razzisti di San Siro, due giornate a porte chiuse per l'Inter e un ulteriore match con il secondo anello verde senza spettatori, un ultrà del Varese morto negli scontri del pre-partita, e la consueta quanto stucchevole scia di polemiche. È il lascito della prima giornata di campionato nel Boxing Day, tradizione ultracentenaria tutta inglese di far disputare i match della ...

calcio - Gabriele Gravina : “Sabato 29 dicembre la Serie A non si ferma. La linea dovrà essere molto dura contro la violenza dentro e fuori dallo stadio” : “The show must go on“: questo è il concetto espresso dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Gabriele Gravina circa gli incidenti che vi sono stati poco prima del match di campionato a Milano tra Inter e Napoli, costati la vita all’ultras neroazzurro Daniele Belardinelli, 35 anni, investito probabilmente da un Suv di tifosi partenopei, la cui dinamica è ancora da accertare con precisione. Ebbene, Gravina, dopo attenta ...

Morto tifoso interista - Pierpaolo Marino a calcioWeb : “non basta il daspo” : Ultima giornata di campionato drammatica in Serie A, il turno si è concluso con il match tra Inter e Napoli, successo dei nerazzurri ma anche momenti di grande tensione con gli scontri tra tifosi prima del match. In mattinata è Morto un tifoso nerazzurro, adesso si valuta anche la sospensione del campionato. Il supporter dell’Inter nella serata di ieri è stato investito da un van di tifosi del Napoli che provavano a fuggire dagli ...

Atalanta-Juventus 2-2 - furia Allegri : “calcio italiano? Non si migliora” : ATALANTA JUVENTUS 2-2, Allegri PERPLESSO- Durante la partita aveva promesso di sfogarsi davanti ai microfoni Max Allegri e l’allenatore della Juventus ha tenuto fede alla sua parola. Il tecnico bianconero si ritrova a commentare il 2-2 ottenuto a Bergamo con una vena di polemica, pur non avendo da ridire sull’operato di Banti ma su recenti […] L'articolo Atalanta-Juventus 2-2, furia Allegri: “Calcio italiano? Non si ...

Frosinone-Milan 0-0 - le pagelle di calcioWeb [GALLERY] : 1/56 Roberto Settonce/LaPresse ...

calcio : Milan pareggia a Frosinone 0-0 : 14.23 Il Milan non va oltre il pari (0-0) a Frosinone con Higuain che allunga a 9 gare il digiuno dal gol (ultima rete il 28 ottobre a San Siro con la Sampdoria) Primo tempo equilibrato. Partono meglio i rossoneri,pericolosi con Cutrone e Castillejo (palo).Finale di frazione di marca ciociara con gol annullato a Ciano dal Var.Nella ripresa il Milan prova a cambiare marcia,ma il Frosinone chiude bene tutti gli spazi. Ci prova Romagnoli,ma il ...

INTER NAPOLI - SPALLETTI 'ANCELOTTI FA DAVVERO PAURA' / 'calciomercato? Non c'è qualcosa di meglio dei nostri' : Luciano SPALLETTI ha parlato alla vigilia di INTER NAPOLI, ammettendo la grande stima e anche un po' il timore nei confronti del collega Carlo Ancelotti.

Pagellone 2018 - i voti allo sport italiano : golf mai così bene - rivelazioni tennis e vela. Atletica e calcio : non ci siamo : IL Pagellone 2018 DELLO sport italiano Atletica, 5 – La Regina degli sport è sempre malata in casa Italia anche se si sono visti degli sprazzi di salute, soprattutto a livello prestazionale: il 9.99 di Filippo Tortui sui 100 metri (primo italiano capace di abbattere il muro dei 10 secondi sulla distanza simbolo) e il 2.02 saltato da Elena Vallortigara sono indubbiamente risultati di lusso che verranno ricordati nei prossimi anni. Al ...

Pellegatti salva il Milan : Il dio del calcio non ci aiuta - : L'umore dei tifosi del Milan è sottoterra, quello di Gattuso e dei dirigenti lo stesso ma se prevale la tendenza a criticare e sparare a zero sulle scelte tecniche, sulla forma scadente di Higuain, ...

Genoa - Piatek ‘contro’ la Lega calcio : l’attaccante non ci sta : Genoa sempre più convincente, l’arrivo in panchina di Cesare Prandelli ha permesso il cambio di passo al club rossoblu ma soprattutto l’attaccante Piatek è tornato a livelli altissimi. Stagione incredibile per il polacco che si conferma sempre di più capocannoniere del campionato, nella giornata un altro gol messo a segno o… forse due. Dubbi sulla rete del vantaggio, la Lega Calcio ha assegnato l’autogol di Toloi ma ...