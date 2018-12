Il 2019 porterà l' amore alla Vergine | lo dice l' oroscopo

Oroscopo per la Bilancia nel 2019 : il lavoro porterà stress e stanchezza : Il nuovo anno sarà migliore di quello appena trascorso ma, non ancora, quello della svolta. Sarà un 2019 pieno di verifiche, chiusure e rallentamenti ma ciò non deve spaventarvi perché servirà a preparare al meglio il terreno per un futuro più fertile. L'unico modo che hanno i pianeti per far comprendere ai Bilancia la "strada maestra" è quello di proporre nel cammino gioie e dolori, oneri ed onori, riuscite e fallimenti. In questo anno gli ...