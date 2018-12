Il 2019 è alle porte! Le tradizioni e i riti portafortuna per il nuovo anno

Australian Open 2019 - gli italiani che parteciperanno alle qualificazioni. 15 azzurri a caccia del tabellone principale : Non s’era mai visto, nell astoria del tennis italiano, un simile numero di partecipanti alle qualificazioni di un torneo del Grande Slam: agli Australian Open 2019 ce ne saranno quindici. Il contingente azzurro è anche quello più numeroso in assoluto tra i Paesi che avranno almeno un rappresentante che proverà a farsi strada sui campi esterni di Melbourne. Per ciascuno di loro proviamo a tracciare le prospettive a partire dall’annata ...

Bce vede rallentamento economia globale in 2019 : L'economia globale dovrebbe rallentare nel 2019 e stabilizzarsi in seguito. Lo riferisce la Banca centrale europea.

Cina : nel 2019 la crescita rallenterà ai minimi da tre decenni : Pechino, 27 dic 04:57 - , Agenzia Nova, - L'economia cinese crescerà nel 2019 al tasso più modesto da 29 anni a questa parte, anche a causa delle ostilità commerciali in atto con... , Cip,

L'anno che verrà - Il 2019 dalla A alla Z FOTO GALLERY : Che anno sarà il 2019? Nella nostra galleria di immagini vi raccontiamo, attraverso 26 argomenti, il mondo dellauto nei prossimi dodici mesi. Uno per ogni lettera dellalfabeto: dalla A di assistente vocale alla Z di Ztl, passando per la D di DAB+ e la P di plug-in, anticipando trend, eventi, annunci e non tralasciando qualche accenno ai nuovi modelli, dei quali troverete invece ogni dettaglio sul fascicolo Q Novità, allegato ...

El Niño : il fenomeno devastante atteso per il 2019 lascia il mondo in allerta : Le previsioni meteorologiche indicano che El Niño si manifesterà di nuovo fino alla fine del 2019, e colpirà il clima di tutto il pianeta

MotoGP - Calendario Mondiale 2019 : tutte le date e il programma. Dai Test Invernali alle 19 gare : Il Mondiale MotoGP 2019 si avvicina! Anche se siamo solamente a Natale, infatti, il tempo stringe e mancano appena 43 giorni per vedere di nuovo azione in pista. Scatteranno dal 6 all’8 febbraio i primi Test stagionali che sanciranno il primo assaggio nella nuova annata, mentre per vedere il primo weekend di gara sarà sufficiente pazientare fino all’8 marzo per la prima sessione di prove libere del GP del Qatar a Losail, tra 73 ...

Top&Flop Eastern Conference NBA – Promossi e bocciati della prima parte di stagione 2018-2019 [GALLERY] : La fine del 2018 regala già i primi verdetti parziali sulle sorti delle squadre NBA: analizziamo insieme Top&Flop della prima parte di stagione 2018-2019 Il 2018 volge ormai al termine e per tutti è tempo di bilanci. Anche in NBA è il momento di tirare le prime somme sulla stagione 2018-2019 che, contemporaneamente alla fine dell’anno, viaggia spedita verso il giro di boa della prima metà delle partite giocate in regular season. Alcune ...

F1 - Calendario Mondiale 2019 : tutte le date e il programma. Dai Test Invernali alle 21 gare : Il 2018 ci sta per salutare e le squadre del Mondiale di Formula Uno stanno lavorando alacremente per arrivare all’avvio della prossima stagione nel migliore dei modi. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia, da maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : i convocati dell’Italia. De Fabiani e Brocard puntano alla classifica - Pellegrino e Laurent alle sprint : Saranno quattordici gli azzurri che parteciperanno al Tour de Ski 2019, appuntamento chiave della Coppa del Mondo di sci di fondo. Questa manifestazione prenderà il via sabato 29 dicembre a Dobbiaco con una sprint a tecnica libera, poi domenica 30 ci sarà una 15 km maschile e una 10 km femminile. Martedì 1° gennaio ci si sposta in Val Mustair (Svizzera) per un’altra sprint in tecnica libera. Trasferimento poi a Oberstdorf (Germania), dove ...

Dai tagli alle nuove tasse. Ecco la stangata del 2019 con la manovra : La manovra appena varata al Senato cambierà diversi aspetti della nostra vita da contribuenti nell'anno che sta per arrivare. Dopo un lunghissimo braccio di ferro con Bruxelles è arrivato il semaforo ...

Guida alle crisi internazionali del 2019 : Le ha raccolte, spiegate e ordinate Bloomberg, a seconda di quanto sono probabili: dalle guerre commerciali alle guerre vere

Manovra 2019 - ecco il testo definitivo : tutte le misure - dalle pensioni al fisco | L’analisi : Il governo ha posto la questione di fiducia: la Manovra 2019, sulla quale c’è stata una lunga trattativa con la Commissione europea, è arrivata al passaggio finale. ecco le misure contenute nel «maxiemendamento» che sarà votato sia al Senato sia alla Camera

