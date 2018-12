I terrapiattisti sono degli idioti? Noi non siamo poi tanti più svegli

“La terra è piatta - i dinosauri non sono mai esistiti e prima di noi c’erano i Giganti” : le esilaranti teorie dei terrapiattisti : “Il pianeta terra non è una sfera, la terra non è tonda, ma è piatta“. Queste sono solo alcune delle teorie dei cosiddetti terrapiattisti, ovvero una sorta di setta che conta adepti in tutto il mondo e che, in una sola ora di convegno, è in grado di smontare secoli di sapere umano, di scienza e di verità ormai conclamate. Ma andiamo con ordine, perché sapere quali siano le loro esilaranti teorie è davvero curioso, se non altro per ...